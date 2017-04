NAB2017: über 103.000 Besucher

Mit bis dato 103.443 Besuchern liegt der Zuspruch zur NABShow in etwa auf Vorjahres-Niveau.

Die NABShow ermittelt die Zahlen auf Basis der Vorregistrierungen und der Registrierungen direkt vor Ort. Deshalb kann die Messe die aktuellen Zahlen der NAB 2017 schon vor Messeende veröffentlichen.

Mit den in diesem Jahr erfassten 103.443 Besuchern hat die Messe in etwa das Vorjahres-Niveau erreicht. Die Besucher kamen aus 161 Ländern. Im Vorjahr stammten die Besucher noch aus 187 Ländern – hier gab es also eine Veränderung.

Leicht niedrigere Zahlen nennt die Messe auch ganz generell bei den internationalen Besuchern. Mit 26.714 Besuchern von außerhalb der USA ging dieser Anteil leicht um 200 Besucher zurück. Analog dazu nahmen auch weniger Firmen insgesamt an der NAB2017 teil: Waren es im Vorjahr noch 1.874 Unternehmen, sind es in diesem Jahr noch 1.806 Firmen – die aber wiederum rund 2.500 mehr Quadratmeter als im Vorjahr belegten.

Einen leichten Rückgang gab es auch bei »News Media«: hier ermittelte die NABShow in diesem Jahr 1.518 Besucher, im Vergleich zu 1.608 Besuchern im Vorjahr.

Die genannten Zahlen können sich noch etwas verändern, weil sie noch im Rahmen eines Audit-Verfahrens überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden. In früheren Jahren ergaben sich dabei aber meist nur geringfügige Korrekturen.

Fazit

Vielleicht kann man es so zusammenfassen: Die NABShow ist nach wie vor die wichtigste Branchenmesse für Film-, Video- und Broadcast-Technik — und zwar mit großem Abstand. Daran rütteln auch leichte Rückgänge in der einen oder anderen Kategorie nichts. Insgesamt waren zumindest die Gesprächspartner von film-tv-video.de durchaus zufrieden mit dem bisherigen Messezuspruch.

Die Messe zeigt sich aber auch nicht ganz unbeeindruckt von aktuellen globalen Entwicklungen, was man etwa an der Bandbreite der internationalen Besucher ablesen kann. Sattelfeste Rückschlüsse wird man aber wohl erst im kommenden Jahr ziehen können, denn die Aussteller müssen ihre Teilnahme an der NAB immer frühzeitig fürs Folgejahr festlegen.