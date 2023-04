NAB2023: Rund 65.000 Besucher

Die NAB gab die vorläufige Teilnehmerzahl von 65.013 Personen für die NABShow 2023 bekannt.

Die National Association of Broadcasters (NAB), der Veranstalter der NABShow, gab heute die vorläufige Teilnehmerzahl von 65.013 Personen für die NABShow 2023 bekannt, die in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag feierte.

»Wir sind begeistert, dass so viele Aussteller, Besucher und Partner aus der ganzen Welt zu uns nach Las Vegas kommen, um mit uns 100 Jahre Innovation zu feiern. Mehr als in jedem anderen Jahr sind alle mit so viel Enthusiasmus und Energie erfüllt, wenn sie sich auf der Messe, in speziellen Sitzungen und während der gesamten Veranstaltung engagieren«, sagte Curtis LeGeyt, Präsident und CEO der NAB. »Wir danken der NABShow-Community dafür, dass sie uns hilft, über unsere kollektive Erfahrung mit Medien und Unterhaltung nachzudenken, und dass sie uns einen Ausblick auf die vielen Innovationen gibt, die wir in den nächsten hundert Jahren erleben werden.«

Registrierte Besucher insgesamt: 65.013

Internationale Besucher: 17.446

Vertretene Länder: 166

Ausstellende Unternehmen insgesamt: 1.208

Die internationalen Besucherzahlen sind in der Gesamtzahl der Anmeldungen enthalten. Die genannten Zahlen basieren auf der Zahl der Registrierungen vor der Messe und ergänzt um die spontanen Registrierungen vor Ort. Die Zahlen unterliegen einer späteren, über die Jahre laufenden Überprüfung.

Bei der letzten NABShow, die 2019 vor der Pandemie stattgefunden hatte, verzeichnete die Messe rund 93.000 Besucher. Im Vorjahr, 2022, waren nach offizieller Zählung rund 52.000 Besucher nach zur NABShow gekommen.

Die Messe konnte sich also im Vergleich zu 2022 durchaus steigern, auf Vor-Pandemie-Niveau sind die Besucherzahlen allerdings noch nicht wieder angekommen.

Veränderungen konnte man übrigens bei den Ausstellern entdecken, denn etliche waren zwar nach der Pandemie zur Messe zurückgekehrt, hatten ihre Ausstellungsflächen aber merklich reduziert.

Die nächste NABShow soll vom 13. bis 17. April 2024 in Las Vegas stattfinden.

Am heutigen letzten Messetag, dem 19. April 2023 hat die Messe nur noch bis 14:00 geöffnet. An diesem Messetag nutzt traditionell oft das jeweilige Standpersonal auch die Chance, ein paar andere Stände zu besuchen. Und natürlich werden dabei auch mögliche neue Arbeitgeber eruiert. Und man kann teilweise durchaus auch Messeschnäppchen ergattern, nach dem Ausstellermotto: Soll ich das Equipment abbauen, einladen und heimtransportieren, oder lieber schnell noch zum Sonderpreis verkaufen?