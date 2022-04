Messeauftakt: Mehr Besucher als erwartet

Am ersten Messetag bevölkerten mehr Besucher die Messehallen, als mancher erwartet hatte.

Bilder wie vor der Pandemie, als sich am ersten Messetag Menschenmassen durch die Hallen drängten, das hatte bei der NAB2022 wirklich niemand erwartet. Die meisten gingen davon aus, dass es bei der Messe in Las Vegas deutlich weniger Besucher geben würde. Umso überraschter waren heute etliche Hersteller wie auch Besucher, mit denen film-tv-video.de gesprochen hatte, dass in den Messehallen erstaunlich viele Besucher unterwegs waren. Auch aus dem deutschsprachigen Raum haben einige die Reise angetreten. Ob sich der Zuspruch auch an den weiteren Messetagen fortsetzen wird, muss sich natürlich noch zeigen.

Der Blackmagic-Stand ist für das Besucherinteresse immer ein guter Gradmesser. Bei einer »normalen« NAB quillt der Stand über, und man muss dort auch durchaus mal Ellenbogen einsetzen, wenn man vorwärts kommen möchte. Das ist in diesem Jahr nicht notwendig, aber gut besucht war der Stand am ersten Messetag dennoch. Und das galt auch für etliche andere Stände.

In den USA, wo die meisten Pandemie-bedingten Einschränkungen gefallen waren, sind übrigens nur noch wenige Menschen mit Maske unterwegs – und das gilt auch für die Messe. Also alles wieder normal?

Nicht ganz. Zumindest für die Gesprächspartner von film-tv-video.de fühlt sich die erste große Messe seit langem noch etwas seltsam an. Die Routine beim Reisen, aber auch im direkten Austausch mit anderen Menschen fehlt noch. Und nicht jeder fühlt sich inmitten der großen Menschenansammlung wohl. Aber ein Anfang ist gemacht. Jetzt muss nur noch das Virus mitmachen.