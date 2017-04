NAB2017: VR-Produktion einfach gemacht

Z Cam und Assimilate wollen gemeinsam die VR-Produktion vereinfachen und bieten einen komplett integrierten Workflow an.

Der chinesische Kamerahersteller Z Cam und Assimilate wollen die Hürde für den Einstieg in die VR-Produktion ausräumen. Bisher war es relativ komplex und kostenintensiv, eine qualitativ hochwertige VR-Produktion zu realisieren. Das soll durch das Z CAM S1/Scratch VR Z Bundle nun anders werden.

Dreh mit Z Cams, Post mit Assimilate

Die Akquise erfolgt mit Z Cams S1 VR-Kamera, das Stitching wird mit der optional mitgelieferten WonderStitch Software vorgenommen, dann erfolgt die Postproduktion in Echtzeit mit Assimilates Scratch VR Z. Die beiden Hersteller versprechen den Anwendern, dass sie sich nun auf die kreative Seite des Storytellings konzentrieren können, anstatt sich primär mit einer komplex zu handhabenden Technik beschäftigen zu müssen.

Ein Feature des Systems ist das Live-Streaming. Es erlaubt in Echtzeit 360-Grad-Bilder von der Z Cam S1 mit Hilfes des Scratch VR Z mit Facebook Live 360 zu übertragen. Dabei ist es möglich, ebenfalls in Echtzeit Grafiken oder Text zu insertieren, wobei dies auch animierte Grafiken sein können und auch ein Keying ist möglich, wenn zum Beispiel Greenscreen eingesetzt wird.

360-Grad-Aufzeichnung

Auch Aufzeichnungen in 360 Grad sollen mit dem System wesentlich einfacher werden. So ist es möglich, Scratch VR Z für eine Kameravorschau in Echtzeit zu nutzen, bevor die eigentlichen Aufnahmen gemacht werden. In der Produktionsphase kann Scratch VR Z dann Dailies liefern und übernimmt das Materialmanagement inklusive der Metadaten. Es ist nicht mehr nötig SD-Karten auszutauschen und zu kopieren, sondern Postproduktionssystem und Kamera sind direkt mit einem PC über Highspeed-Ethernet verbunden. Auch hier erfolgt das Stitching mit WonderStitch – integriert im Scratch VR Z. Anschließend folgen traditionelle Editingprozesse, Farbkorrektur, Compositing, Audiomischung, Finishing und das Ausspielen auf Online- oder Stand-alone 360-Grad-Plattformen.

Ein erster Anwender, der sowohl die beiden Z Cam Kameras S1 und S1 Pro als auch Scratch VR in der Postproduktion bei verschiedenen Projekten eingesetzt hat, ist die Firma SuperShere mit Sitz in Los Angeles, New York, und Singapore. VR Produzent Josh Diamond von SuperSphere, der mit der Performance des integrieten Gesamtsystems sehr zufrieden war, ist sich sicher, dass VR völlig neue Erzähl- und Formatformen hervorbringen wird und dass es mit VR möglich ist, die Zuschauer emotional zu packen.

Das Bundle kostet rund 5.000 US-$ und besteht aus der 360-Grad-Kamera Z Cam S1 inklusive Akku und Ladegerät, einer WonderStitch-Lizenz und einer Scratch VR Z Lizenz inklusive eines Support- und Update-Vertrags für ein Jahr.