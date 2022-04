Teradek: Serv 4K streamt für die Produktion

Serv 4K vereint On-Set- und Remote-Streaming-Setups mit einem 4K HDR-fähigen Gerät.

Serv 4K integriert die verschiedenen lokalen und fernen Plattformen einer Produktion in einem flexiblen Streaming-Workflow. Die Kombination von Hard- und Software unterstützt die Kreativität von Teams auch, indem Entscheidungen in Echtzeit allen zugänglich werden.

»Serv 4K vereint On-Set- und Remote-Streaming-Setups mit einem 4K HDR-fähigen Gerät, das einfach einzurichten, zu verwalten und zugänglich ist«, fasst Greg Smokler zusammen. Als Teil einer End-to-End Lösung beseitigt es Barrieren und bietet hohe Bildtreue, eine vereinfachte Remote-Anzeige und Stream-Verwaltung sowie eine Verdopplung der lokalen Streaming-Kapazität, erläutert Teradeks VP of Cine Product bei Creative Solutions.

Serv 4K bietet eine höhere Bitrate bei der Codierung mit H.264 oder H.265 mit 256-Bit-Verschlüsselung und HDR (DCI-P3, PQ2084), so dass 4k/60p-Bilder mit 10-Bit Tiefe in 4:2:2 sicher live oder als Sofortaufnahmen am Set und an entfernte Betrachter gestreamt werden können. Die Einrichtung von Workflow, Geräte- und Web-UI sowie die Verwaltung der mobilen App sind intuitiv konzipiert. Serv 4K unterstützt auch HEVC und stellt damit hochwertige Medien in kleineren Dateigrößen bereit.

Bis zu 20 Geräte können in einem lokalen Netzwerk mit Teradeks Vuer-App streamen, wobei iOS, Android, PC, MacOS und AppleTV unterstützt werden. Unbegrenzt viele Geräte können auf Cloud-basiertes Live-Streaming zugreifen und Sofortaufnahmen auf Teradek Core und Plattformen von Drittanbietern wie Adobes Frame.io hochladen. Sollte einmal die Internetverbindung abbrechen, wird auf einer SD-Karte gespeichert; die Übertragung wird nach Wiederaufbau der Verbindung fortgesetzt.

Colin McDonald, Cine Product Manager bei Creative Solutions, beschreibt Serv 4K als »All-in-One-Lösung, die kreativen Akteuren und Entscheidungsträgern in jeder Phase der Produktion einen Überblick über die Inhalte bietet, egal ob sie sich am Set, am Drehort, in der Postproduktion oder zu Hause befinden.«

Teradek platziert Serv 4K als das Produktions-Streaming der nächsten Generation, die die lokalen Streaming-Funktionen von Serv Pro mit den Cloud-Streaming-Tools des Teradek Cube – aber auch mit Produkten von Drittanbietern – kombiniert und erweitert.