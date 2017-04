NAB2017: Integration Vizrt-MAM mit Adobe Premiere

Mit der Integration des Viz One Panels zur Verwaltung von Mediaassets in das NLE-System Adobe Premiere sollen Cutter zukünftig noch effizienter arbeiten können.

Die Kollaboration zwischen Adobe Premiere Pro CC und Viz One soll das Mediamanagement vereinfachen.In Viz One können Cutter ihre Projekte und Media-Files archivieren. Dort können sie sie dann mittels Web-Interface browsen und in einer Voransicht betrachten. Dies geht nun auch innerhalb von Adobe Premiere Pro CC. So sollen die Nutzer laut Vizrt ihren Arbeitsablauf flexibler gestalten können, da sie durch die zentralisierte Projektverwaltung von unterschiedlichen Arbeitsplätzen auf ihr Material zu greifen, archivierte Projekte nutzen und Offline-Projekte online bringen können.

»Die Kollaboration zwischen Adobe Premiere Pro CC Projekte und Viz One vereinfacht das Mediamanagement. Nutzer können Projekte und Medien löschen, ohne Angst sie komplett zu verlieren. Ein Klick bringt sie wieder zurück«, erklärt Oscar Tengwall, Enterprise MAM Product Manager bei Vizrt. »Außerdem vermeidet das Arbeiten mit Viz One Duplikationen. Files können in Tausenden von Projekten benutzt werden, ohne dass Tausende von Kopien erstellt werden müssen.«

Eine weitere Neuheit ist, dass nun Edits, die in Premiere Pro oder dem Pre-Editing-Tool von Vizrt erstellt worden sind, automatisch von Viz One übernommen werden. Eine Multiformat-Speicherung gestattet es zudem, nun in Viz One technisch unterschiedliche Versionen des selben Assets zu öffnen. So können Cutter in der bestmöglichen Auflösung arbeiten, während der Clip per Default im Hausformat abgelegt wird.