»SP-Cloud«: MAM-System für Profis

Systempiloten haben das MAM-System »SP-Cloud« entwickelt, das in der Postproduktion viel Arbeit abnimmt. Thorsten Feldmann stellt die Neuheiten des Systems vor.

Systempiloten aus Köln entwickelte die MAM-Lösung »SP-Cloud«, die auf professionelle Anforderungen abgestimmt ist und in der TV-Produktion enorm viel Arbeit abnimmt. Das System lässt sich komplett in der Cloud betreiben, kann aber auch on premise oder auch als Hybridlösung betrieben werden. Es ermöglicht den Nutzern, Inhalte effizient zu verwalten, Dateien mittels benutzerdefinierter Tags zu organisieren und individuelle Zugriffsrechte zu definieren.







Was macht das System so besonders? Thorsten Feldmann erläutert, dass SP-Cloud konsequent in der Praxis entwickelt wurde und sich insbesondere in der TV Produktion schon vielfach bewährt habe. Gerade bei Formaten, bei denen innerhalb kürzester Zeit viele Interviews mit unterschiedlichen Gesprächspartnern bearbeitet werden müssen – wie das bei vielen Reality Shows der Fall ist – spart SP-Cloud viel Zeit in der Post. Dafür sorgen die einzelnen Apps des Systems und die aufeinander abgestimmten Workflows.

Storymaker Video ist eine App in SP-Cloud, die sich insbesondere fürs Sichten von Material eignet und die auch eine Metadaten-Suche bietet. Neuerungen gibt es bei Speech-to-Text. »Unser KI-basiertes Speech-to-Text-Modul funktioniert in vielen Sprachen und liefert wirklich sehr gute Ergebnisse«, erläutert Thorsten Feldmann. Bei internationalen Produktionen ist das ein echtes Plus.

Benutzer können mühelos gesprochene Sprache in Text umwandeln und vorbereitende Arbeiten für verschiedene Videoschnittprogramme durchführen, einschließlich Markererstellung, Szenenmanagement sowie Export und Import für eine nahtlose Bearbeitungserfahrung.

Die Logging App des MAM-Systems ist darauf ausgerichtet, Metadaten effizient zu loggen. Es ist möglich, damit Tags und Marker zu setzen, die in Richtung Avid – oder Adobe exportiert werden können.

Durch die Verwendung dieser Tags können Benutzer schnell und einfach relevante Informationen finden und filtern, die für die Post-Produktion benötigt werden.

Storymaker LiveCom ist ebenfalls Bestandteil von SP-Cloud und eine App, mit der sich beispielsweise virtuelle Veranstaltungen mit Meeting Rooms, Chat und 2D- oder 3D-Umgebung realisieren lassen. Dank der geringen Latenz beim Live-Streaming ist es sogar möglich, damit Remote Reviewprozesse aufzusetzen. »Gerade für gemeinsame Reviews von unterschiedlichen Standorten aus ist das ein tolles Tool, denn aufgrund der geringen Latenz können wir sogar gemeinsam das Material ansehen und diskutieren. So weiß jeder, worüber man gerade spricht«, erklärt Thorsten Feldmann.

Auch Automatisierungen lassen sich mit SP-Cloud mittlerweile sehr gut umsetzen, die Systempiloten haben hier für die entsprechenden Schnittstellen implementiert.

Thorsten Feldmann bilanziert: »Unsere benutzerfreundliche Plattform ist optimal geeignet, um Dateien einfach zu organisieren und darauf zuzugreifen. Unser MAM-System ist eine echte All-in-One-Lösung für ein nahtloses Medienmanagement, egal ob man mit Avid Media Composer, DaVinci Resolve oder Adobe Premiere Pro arbeitet.