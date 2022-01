GBP: Neue MAM- und Playout-Infrastruktur

Broadcast Solutions modernisiert MAM- und Playout-Infrastruktur für den öffentlich-rechtlichen Sender GPB in Georgien.

Im Rahmen der ehrgeizigen Ziele des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks Georgian Public Broadcaster (GPB), die Arbeitsabläufe umzugestalten und die Technologie und Ausrüstung der MAM- und Playout-Infrastruktur zu erneuern, leitete die Broadcast Solutions Group ein umfassendes Modernisierungsprojekt für GPB, das die Entwicklung, Lieferung und Implementierung von wichtigen Produktionskomponenten umfasste.

Der Georgische Öffentliche Rundfunk (GPB) ist einer der größten Produzenten von georgischen Originalprogrammen und Dokumentarfilmen und betreibt zwei Fernsehkanäle und mehrere Radioprogramme.

Heute empfangen 85 % der georgischen Bevölkerung die Programme des Senders, die auch per Satellit und über das Internet in mehreren europäischen und asiatischen Ländern verbreitet werden.

Im Rahmen dieses Modernisierungsprozesses implementierte Broadcast Solutions ein neues Sendesystem, Ingest, Playout, Content Gathering, Grafik Systeme, MAM und das vom Unternehmen selbst entwickelte Hi Human Interface als Steuerungsinstanz. Das Hi Human Interface Steuersystem von Broadcast Solutions liefert Identifizierungssignale im On-Air-Teil des Workflows und wurde in die neue Grass Valley-Infrastruktur integriert, die ebenfalls von Broadcast Solutions in diesem Projekt geliefert wurde. Weitere Bestandteile des Auftrags von Broadcast Solutions waren erweiterte Programme zur Schulung des Personals und ein 24/7-Service während des Betriebs.

George Kumsiashvili, CTO bei GPB, kommentiert die Modernisierung: „Wir ersetzen unsere veraltete Produktionsausrüstung durch Hightech-Systeme. GPB setzt auf neue Formen der Produktion. Das Projekt der technischen und technologischen Neuausrüstung des Senders ist bemerkenswert. Durch dieses Projekt wird unser Programm Georgian First Channel zu einem der modernsten und hochtechnologischen Medien der Region. Darüber hinaus haben wir bei der Konzeption des Projekts großes Augenmerk auf die Komponenten Datenschutz und Informationssicherheit gelegt.“

Broadcast Solutions implementierte ein Sende-System, das es GPB ermöglicht, langfristig und mit der für Nachrichtensendungen erforderlichen Ad-hoc-Eingriffsmöglichkeit zu planen und zu produzieren. Das System wurde an die Bedürfnisse der georgischen Werbeagenturen angepasst. Dazu gehörten insbesondere die Lokalisierung der User Interfaces und die Anpassung der Metadaten an die georgische Sprache. Das zentralisierte Etere-Ingest-System und die Inhaltserfassung für den gesamten GPB-Komplex ermöglichen eine Systematisierung des Archivmaterials sowie die gleichzeitige Durchführung von Betriebsaufgaben für den File-Ingest und den 32-Kanal-Baseband-Ingest.

Das automatisierte On-Air-Playout-System wurde für die beiden TV-Kanäle von GPB implementiert, wobei die Möglichkeit einer weiteren Erweiterung besteht. Mit diesem Upgrade arbeitet GPB in HD, aber alle Hauptbestandteile des Upgrades sind ohne wesentliche Investitionen bereit für den Wechsel zu UHD.

Bei den Grafiklösungen haben sich GPB und Broadcast Solutions für ClassX entschieden, das in der Sendeproduktion von GPB eingesetzt wird, angefangen von der Grafikerstellung und Planung bis hin zu automatisiertem Playout und Kontrolle.

Das MAM- und File-Workflow-Management-Tool von Etere straffte die Produktionsabläufe und ermöglichte so die Zusammenlegung mehrerer GPB-Abteilungen zu einer einzigen Einheit und förderte das Zusammenspiel der neuen Infrastruktur mit den bestehenden Postproduktionssystemen.

Als Teil des Modernisierungsprozesses aktualisierte GPB seine IT-Infrastruktur mit Geräten von HP, Arista und anderen Herstellern, die mit dem modularen Hochleistungsspeicher für Postproduktion und Broadcast – Dynamic Drive Pool, Ardis – integriert wurden.

Während des gesamten Projekts legten beide Partner besonderes Augenmerk auf die Schulung der GPB-Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen und die Unterstützung während der ersten Monate des On-Air-Betriebs mit dem neuen Workflow. Ein Teil der Beratung durch Broadcast Solutions umfasste die Implementierung eines neuen Organisations- und Arbeitsschemas für die GPB-Mitarbeiter, das mit den technologischen und Workflow-Änderungen verbunden war.

Das gesamte Projekt wurde während und trotz der Einschränkungen und Herausforderungen von Covid-19 gemanagt und umgesetzt. Broadcast Solutions setzte Schulungen, Tests und Abnahmeverfahren vor Ort und per Remote um.