NAB2017: Avid und Microsoft planen die Cloud für die Medienbranche

Die enge Zusammenarbeit der beiden Unternehmen soll Medienschaffenden den einfachen und sicheren Weg in die Cloud ebnen.

Avid und Microsoft wollen zukünftig gemeinsam die Cloud der Medienbranche stellen. Avid möchte dafür Microsoft Azure als präferierte Cloud-Hosting-Plattform nutzen und eine Reihe von Software-as-a-Service (SaaS)- und Plattform-as-a-Service (PaaS)-Angeboten entwickeln, die auf der Avid MediaCentral-Plattform aufsetzen.

Die Flexibilität der Cloud ermöglicht es Medienunternehmen, neue Workflows zu etablieren und sich neue Geschäftsfelder zu erschließen, so die Hoffnung der beiden Partner. Zur Profitabilität sollen die flexiblen Lizensierungs- und Nutzungsoptionen von Avid beitragen. Die Hosting- und Service-Angebote werden dabei exklusiv auf Microsoft Azure basieren, aufgrund der Offenheit der Avid-Systeme können Kunden jedoch selbst darüber entscheiden, welchen Cloud-Dienst sie als Host nutzen.

Die Basis der Partnerschaft bildet ein umfassender, mehrjähriger strategischer Vertrag, in dessen Rahmen beide Unternehmen erheblich in Technologien, Produktentwicklungen und Vermarktung investieren werden. Microsoft wird dabei zusätzliche Ressourcen und finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, um den Aufwand und die Investitionen von Avid im Bereich Produktentwicklung zu unterstützen und so zielgruppenspezifische Cloud-basierte Lösungen sowie konkret auf Azure basierende Cloud-Dienste für die Medienbranche schneller auf den Markt zu bringen.

»Die große internationale Kundencommunity, der einzigartige Plattform-Ansatz und das umfassende Fachwissen von Avid kombiniert mit unserer leistungsstarken Azure-Cloud machen diese Partnerschaft wegweisend, wenn es darum geht, die Medienbranche in die Cloud zu führen«, sagt Scott Guthrie, Executive Vice President Cloud and Enterprise Group bei Microsoft.

Vertragsgemäß wird Avid die Hosting- und Mediendienste von Microsoft Azure exklusiv als integralen Bestandteil des eigenen Portfolios an Cloud-basierten Lösungen und Diensten anbieten.

»Diese Zusammenarbeit von zwei Innovationsführern wird das Tempo in der Medienindustrie bestimmen«, meint Louis Hernandez, Jr., Chairman und CEO bei Avid. Er ist sich sicher: »Die Partnerschaft wird unseren Kunden einen deutlichen Mehrwert bringen und sie bei ihrem Weg in die Cloud unterstützen.«

Microsoft bringt dabei seine jahrzehntelange Erfahrung in die Entwicklung von Cloud-Umgebungen ein. Azure bietet flexible Nutzungsoptionen für die Public Cloud, Private Cloud oder Datencenter vor Ort, sodass Kunden ihre Migration in die Cloud selbst und nach ihren eigenen Bedürfnissen planen und umsetzen können.

»Aus der Zusammenarbeit mit Microsoft und unseren gemeinsamen Anstrengungen im Bereich der Cloud-Weiterentwicklung werden unsere Kunden einen klaren Wettbewerbsvorteil ziehen können«, erklärt Avid CEO Louis Hernandez, Jr. weiter. »Die Cloud-Funktionalitäten eröffnen uns deutliche Wachstumschancen, da wir in die Möglichkeiten, die die branchenweite Migration in die Cloud eröffnet, investieren.«

Die Resultate der Partnerschaft sollen über die nächsten 18 Monate hinweg in Form von Hosting- und Dienstleistungsangeboten sichtbar werden. Die erste Angebotsphase wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2017 beginnen.