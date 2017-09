IBC2017: Glasfaser und neue Ki-Pro-Firmware bei Aja

Mit einem Firmware-Update auf V2.0 erweitert Aja die Funktionalität des Ki Pro Ultra Plus. Neu sind die 12G-Glasfaser-Adapter der Fido-Familie.

V2.0 Firmware für Ki Pro Ultra Plus

Aja Video Systems kündigt die neue Firmware V2.0 für den Ki Pro Ultra Plus Multicam-Recorder an. Das Update soll unter anderem die neuen HDR-Formate mit HLG- und HDR10-Wiedergabe ermöglichen und zusätzlichen Support für die Aufnahme und das Abspielen von ProRes 4444 XQ bis 2K60p bieten, so Aja.

Die Firmware soll laut Aja ab Oktober 2017 als kostenloser Download auf der Webseite zur Verfügung stehen. Ki Pro Ultra Plus ist zum Netto-Listenpreis von 4.000 US-Dollar bei Aja-Händlern verfügbar.

»Mit diesem Update können Nutzer schnell und leicht HDR10- und HLG-Material abspielen, um es auf HDMI-2.0-kompatiblen Displays anzusehen, ProRes 444XQ und vieles anderes aufzunehmen oder abzuspielen«, erklärt Aja-Chef Nick Rashby.

Fido-Glasfaser-Wandler

Aja präsentierte zur IBC2017 auch eine neue Reihe von 12G-Glasfaser-Wandlern. Die Fido-Konverter unterstützen den Transport von 4K/UHD/2K/HD/SD-Video und Audio über lange Distanzen von bis zu 10 km über ein einziges optisches Kabel.

Die neuen 12G-SDI Modelle sind: Fido-TR-12 Transceiver, Fido-T-12G Single-ChannelTransmitter, Fido-R-12G Single-Channel Receiver, Fido-2T-12G Dual-Channel Transmitter, Fido-2R-12G Dual-Channel Receiver.

Als Erweiterung der bestehenden Fido-Familie erfüllen die neuen Transceiver, Transmitter und Receiver die relevanten SMPTE-Anforderungen. Sie sind mit einem kompakten Gehäuse ausgestattet, das reibungslos in Racks, Ü-Wagen und Studios passt.

»Mit den neuesten HDR und 4K/UltraHD Workflows wollten wir neue 12G-SDI-Konverter liefern, welche die herausragende Schnelligkeit und Flexibilität von 12G mit sich bringen – in der robusten Form, für die unsere Minis bekannt sind«, sagt Nick Rashby.

Fido-TR-12G, Fido-2T-12G und Fido-2R-12G sollen ab Herbst 2017 zum Netto-Listenpreis von 1.325 US-Dollar angeboten. Fido-T-12G und Fido-R-12G sollen rund 800 US-Dollar kosten.