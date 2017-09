IBC2017-Video: Qvest Media wächst weiter

Peter Nöthen resümiert im Video, wie sich Qvest Media nach dem Einstieg der RAG-Stiftung im vergangenen Jahr entwickelt hat — und welche weiteren Entwicklungsschritte geplant sind.

Im vergangenen Jahr änderte Qvest Media seine Firmenstruktur: Die RAG-Stiftung übernahm 75 % der Anteile. CEO des Unternehmens ist weiterhin Peter Nöthen, einer der Gründer, der auch die restlichen 25 % der Firmenanteile hält, während der zweite Unternehmensgründer Gunnar Wellen im Zuge der Umstrukturierung aus dem Unternehmen ausstieg.

Erklärtes Ziel war es damals, weiter zu wachsen. Das hat Qvest Media im vergangenen Jahr umgesetzt und seither diverse neue Büros in Europa eröffnet — etwa in der Schweiz, Spanien, Frankreich und jüngst in Dänemark. In UK ist Qvest mit seinem Vertrieb ebenfalls vertreten.

Zur IBC2017 gab Qvest Media zudem die geplante Übernahme von HMS bekannt. »Die Akquisition von HMS versetzt uns in die Lage, nun auch im Bereich Produktentwicklung strategisch zu wachsen«, erläutert Peter Nöthen diesen Schritt und ergänzt: »HMS verfügt über ein starkes Team von Produktdesignern und Software-Entwicklern. Gepaart mit unserem Know-how in den Bereichen Consulting, Systemintegration sowie Vertrieb und Produktvermarktung wird dies unmittelbar erkennbare Synergien erzeugen.«

Man wolle Produkte und Lösungen in der Cloud anbieten. Dabei sehe sich Qvest Media als Systemingegrator, bleibe aber nach wie vor auch im Produktbereich aktiv.

Trotz dieser Doppelrolle werde Qvest Media als Systemintegrator auch künftig herstellerunabhängig agieren, aber auch sein fundiertes Wissen in der Orchestrierung unterschiedlichster Komponenten einbringen.