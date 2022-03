Qvest hat Rafael Dubois mit Wirkung zum 1. März 2022 zum Vice President Sales Europe Media & Entertainment ernannt.

Als neuer VP Sales Europe Media & Entertainment bei Qvest soll Rafael Dubois die europäische Wachstumsstrategie von Qvest weiterentwickeln, das europäische Vertriebsteam leiten und die internationalen Kunden mit einem umfassenden Service-Portfolio unterstützen, das von Change- und Technologieberatung über Software- und Produktentwicklung bis zur Systemintegration reicht. Rafael Dubois berichtet an Christian Massmann, Global Chief Sales Officer der Qvest Group.

Rafael Dubois: »Unternehmen, Kunden und Konsumenten in der Technologiebranche kennen keine Grenzen. Das gilt für unseren Schlüsselmarkt Europa in mehrfacher Hinsicht ganz besonders. Mit seinem umfassenden Service-Portfolio ist Qvest einzigartig positioniert, um Dienstleistungen und Produkte entlang der gesamten Medienlieferkette anzubieten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem europäischen Vertriebsteam und darauf, die beeindruckenden Serviceleistungen von Qvest noch weiter auszubauen.«

Christian Massmann, Global CSO der Qvest Group: »Rafael bringt eine einzigartige Mischung aus langjähriger Erfahrung in der Medien- und Unterhaltungsbranche, fundiertem Fachwissen über die gesamte Medienlieferkette und herausragenden persönlichen Fähigkeiten mit. Dazu zählt für mich unter anderem ein Höchstmaß an Einfühlungsvermögen für den Kunden und die Fähigkeit, genau zuzuhören und Herausforderungen der Kunden in zielgerichtete und zukunftsorientierte Lösungen umzusetzen. Zusammen mit seinem großartigen europäischen Team wird Rafael unseren aktuellen und zukünftigen Kunden helfen, ihr Geschäft mit einem ganzheitlichen Beratungs- und Implementierungsansatz zu optimieren.«

Nach seinem Jurastudium an der Universidad Católica Andrés Bello in Caracas, Venezuela, sammelte Rafael Dubois mehr als zwanzig Jahre lang weltweit umfassende Vertriebserfahrung in der Medienbranche und arbeitete in Schlüsselmärkten wie APAC, LATAM, EMEA und Nordamerika. Während seiner bisherigen Laufbahn war er für Technologieunternehmen wie Grass Valley, Pebble Beach Systems und Ericsson in führenden Managementpositionen tätig. Zuletzt war Rafael Dubois, der sowohl die britische als auch die venezolanische Staatsbürgerschaft besitzt, beim britischen Telekommunikationsunternehmen Arqiva für die wichtigsten Medienkunden wie BBC Studios, UKTV, AMC und QVC zuständig.