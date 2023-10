Qvest: generative KI und KI im Bereich Video-Editing

Qvest befasst sich in einem PDF und einem Videointerview mit dem Thema KI.

Die Qvest Group befasst sich auf unterschiedlichen Levels und in verschiedenen Divisionen der Gruppe intensiv mit dem Thema KI. Dafür bietet das Unternehmen einen aktuellen Artikel zum Download an und ein firmenintern realisiertes Interview mit Philipp Glänzel, General Manager und CTO von Qvest MENA.

Artikel-Download: Video-Editing für moderne Redaktionen

So befasst sich Qvest mit KI im Bereich Video-Editing und konstatiert: »Die Zukunft für moderne Redaktionen ist KI.«

Als wichtiges neues Technologie-Tool ordnet Qvest dabei textbasiertes Editing ein, denn das ermöglicht es Redakteuren, Videos selbst zu schneiden, indem sie schon erlernte Fähigkeiten wie die Textbearbeitung nutzen, ohne das Material für den Rohschnitt an einen Videoeditor übergeben zu müssen. Aufgaben, die früher Stunden in Anspruch genommen haben, lassen sich nun KI-gestützt wesentlich schneller erledigen.

Aber auch mit anderen KI-Aspekten in Bezug auf Video-Editing-Workflows befasst sich Qvest in dem Artikel, der hier zum PDF-Download bereitstellt — wenn man bereit ist, Qvest seine Kontaktdaten zu verraten.

Im Video: Philipp Glänzel

In einem von Qvest realisierten Videointerview erläutert Philipp Glänzel, welchen Einfluss generative künstliche Intelligenz in der Medienbranche haben kann.

Dazu sagt der Experte: »Mit generativer KI ergeben sich neue Möglichkeiten. Wir können Inhalte übersetzen, Zusammenfassungen schreiben, Social-Media-Posts verfassen und vieles mehr. All das ist jetzt möglich – und erst der Anfang dessen, was wir in der Medienbranche sehen werden.«