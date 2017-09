IBC2017: Fujifilm baut Objektiv-Bereich um

Fujifilm reorganisiert seinen für die Marke Fujinon zuständigen Objektivbereich: Zuständigkeiten verschieben sich, Mitarbeiter gehen, das Vertriebssystem wird umstrukturiert, der Standort in Deutschland verlagert.

Zum Ende September 2017 schließt Fujifilm die Fujinon-Niederlassung in Düsseldorf, die zuvor auch schon mal in Krefeld angesiedelt war. Der frühere General Manager Andreas Adler hatte das Unternehmen ohnehin schon verlassen, nun gehen auch weitere Mitarbeiter und ein weitgehend neues Team übernimmt das Ruder, nur wenige Mitarbeiter aus dem bisherigen Team bleiben in den bisherigen Positionen.

Fujinon wird künftig in Deutschland von Kleve aus operieren, der neue Standort geht offiziell zum 1. Oktober 2017 in Betrieb.

Im Zuge der Umstrukturierung stellt Fujinon auch sein Vertriebssystem um: Videor hat hier seine exklusive Distributionsvereinbarung für die Fujinon-Produktpalette verloren.