SDNs im Broadcast-Bereich: aktueller Stand

Jens Gnad von Logic über aktuelle Entwicklungen von SDNs im Broadcast-Bereich.

Aus Sicht von Jens Gnad, Geschäftsführer von Logic Media Solutions, sind SDNs (Software Defined Networks) mittlerweile auch in der Broadcast-Branche auf breiter Basis akzeptiert und im Einsatz.

Derzeit sieht Gnad in diesem Bereich einen Trend, der sich stark intensiviert: Die Hersteller bieten verstärkt auch Tools für die Umsetzung von Live-Produktionen auf Basis von SDN-Infrastrukturen an.

Bei der IBC2022 erläuterte Gnad gegenüber film-tv-video.de diesen Trend und erklärt, wie das mittlerweile umsetzbar ist und auch genutzt wird: im hybriden und im voll cloud-basierten Betrieb.







Dass Live-Produktionen auf Basis von SDN und via Cloud möglich sind, zeigte die IBC2022 — wenigstens im Messe-Demo-Betrieb. Ob das aber in allen Fällen eine wirklich sinnvolle Lösung ist und wie es im Endeffekt bei den Kosten aussieht, das sind Fragen, die man erst in der Zukunft sicher beantworten kann.