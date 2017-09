IBC2017: Berliner Philharmonie setzt auf Panasonic

Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Panasonic und der Berlin Phil Media plante und baute Panasonic mit Unterstützung durch Videocation den neuen UHD-HDR Produktionskomplex in der Berliner Philharmonie.

Zu den großen Herausforderungen dieses Projektes zählte die Planung eines komplett hybriden (UHD-HDR und HD-SDR) End-to-End Produktions- und Distributionskonzeptes.

Zentrale Systemkomponenten des neuen Setups in der Berliner Philharmonie sind neben den Panasonic Studiokameras AK-UC3000 4K-Boxkameras des Typs AK-UB300 ein AV-HS6000 Mischer in Kombination mit einer Utah Kreuzschiene. Aufzeichnung, Bearbeitung und die Zuspielungen werden mit einen Cinegy System realisiert.

Robert Zimmermann, Geschäftsführer der Berlin Phil Media, hebt hervor, dass es eine große Herausforderung sei, klassische Konzerte in Szene zu setzen und aufzuzeichnen, weil es letztlich immer darum gehe, die Konzerte nicht durch Equipment oder gar durch Kamerabewegungen während der Auftritte zu stören. Man müsse quasi unsichtbar und still sein. Auch zusätzliche Lichtquellen sind in den Konzertsälen unerwünscht. Deshalb war es wichtig, mit möglichst lichtstarken Kameras zu arbeiten – hier kam Panasonics UC3000 ins Spiel. Da sich während

eines Konzerts keine Kameraleute im Saal bewegen dürfen, waren außerdem fernsteuerbare Remote-Kameras erforderlich, um die gewünschte Footage liefern zu können. Diesen Part übernehmen 4K-Boxkamera des Typs AK-UB300.

Nachdem im Sommer das neue Equipment in Betrieb genommen wurde, soll im nächsten Schritt nur auch die HDR-Produktion umgesetzt werden.