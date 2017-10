IBC2017-Video: G-Technology-Neuheiten

Darragh O’Toole stellt im Video G-Technology-Produkte mit Thunderbolt-3-Interface vor und präsentiert die Neuheiten des Raid-Systems G-Rack 12.

Thunderbolt-3-Produkte

G-Technology stellt eine ganze Reihe neuer TB3-Produkte vor:

G-Drive ist mit zwei Thunderbolt-Ports und einem USB3-Port ausgerüstet. Eine Besonderheit: Die Festplatte kann mit bis zu 12 TB Speicherkapazität bestückt werden.

G-Raid bietet zwei Thunderbolt-Ports und einen USB3-Port. Außerdem weist das Raid auch einen HDMI-Ausgang auf, was sehr interessant ist, weil das G-Raid somit einerseits am Macbook angeschlossen werden kann und gleichzeitig über HDMI auch an einen Monitor Anschluss findet, sodass man gleichzeitig das gespeicherte Material dort betrachten kann.

G-Speed Shuttle XL gibt es nun mit einer Speicherkapazität von bis zu 96 TB (acht Laufwerke à 12 TB). Das System ist aber auch verfügbar mit sechs klassischen Laufwerken und zwei Readern. G-Technology unterstützt hier unterschiedliche Medien, etwa Red Mag, CFast oder Atomos Master Caddy. Damit ist es möglich, das aufgezeichnete Material von der Kamera schnell und unkompliziert auf den Storage zu überspielen.

G-Rack

Die G-Rack 12 High-Performance NAS-Lösung bietet Kapazitäten von bis zu 144 TB. Dank der vier G-Rack-12-Erweiterungseinheiten und der neu erhältlichen 12 TB HGST Ultrastar-Festplatten der Enterprise-Klasse sind nun 720 TB Bruttokapazität möglich.

Eine weitere Neuheit: Mit dem SDK haben externe G-Rack-12-Partner nun die Möglichkeit, maßgeschneiderte Anwendungen für die G-NAS-Betriebssysteme zu entwickeln, die standardmäßig auf dem G-Rack 12 und seinen Dual-6-Core-Xeon-Prozessoren laufen.