NAB2018-Video: Flying Eye zur AI-Technologie im Videobereich

Artificial Intelligence gehörte zu den absoluten Topthemen der NAB2018. Kemal Görgülü von Flying Eye beschäftigt sich schon länger mit dieser aktuellen Entwicklung und erläutert, in welchen Bereichen die künstliche Intelligenz schon jetzt eingezogen ist — und wo sie in unserer Branche künftig verstärkt auftauchen wird.

Aus der Sicht von Kemal Görgülü ist künstliche Intelligenz kein Thema, bei dem es darum geht, darüber zu diskutieren, ob die Technologie ihre Berechtigung hat — oder auch nicht. AI, so Görgülü, sei in vielen Bereichen längst Realität und etabliere sich auf subtile Weise in immer breiteren Bereichen. So, wie sich das Smartphone zum wichtigen Werkzeug entwickelt habe, das die meisten ganz selbstverständlich nutzten, werde sich auch AI entwickeln, prognostiziert Görgülü.

Schon jetzt entwickle man Mechanismen, die etwa beim Editing in der Lage seien, bestimmte Schnittstile zu analysieren und nachzuempfinden — und das werde sich unweigerlich auch auf viele Berufsbilder, etwa Cutter und Online-Media-Redakteure, auswirken, sagt Görgülü.

Wie immer beim Auftauchen neuer Technologien würden in der Folge manche Skills auch gar nicht mehr benötigt. Für Broadcaster und natürlich auch die konkret Betroffenen stelle sich angesichts dieser Entwicklungen schon heute die Frage, wie man darauf reagiere. Für Broadcaster sieht Görgülü die Chance, dank künstlicher Intelligenz Content nach bestimmten Mustern automatisiert aufzubereiten und für unterschiedliche Ausspielkanäle zu optimieren.

Allerdings macht Görgülü im Markt auch eine große Unkenntnis und Unsicherheit darüber aus, welchen Einfluss AI-Technologien ganz konkret haben werden: Wie werden etwa AI-Modelle trainiert? Wem gehören sie? Welche Art von Programmierern sind zu solchen Entwicklungen überhaupt in der Lage? Hier sieht er die Notwendigkeit für Broadcaster, sich mit den richtigen Partnern zusammenzutun, die sie mit entsprechenden Know-how begleiten können.

Auf die Frage, in welcher Weise Artificial Intelligence in der Branche ganz konkret eingeführt werde, prognostiziert Görgülü zunächst den Einsatz in Form von Assistenzsystemen und -funktionen. Und das, so Görgülü, werde in der weiteren Entwicklung unweigerlich dazu führen, dass sich bestimmte Berufsbilder veränderten.