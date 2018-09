IBC2018: Canon-Objektive für DSLRs

Canon präsentiert die Super-Teleobjektive EF 400mm f/2.8L IS III USM und EF 600mm f/4L IS III USM. Außerdem kündigt der Hersteller das EF-M 32mm f/1.4 STM für spiegellose EOS Kameras der EOS M-Serie an.

EF 400mm f/2.8L IS III USM und EF 600mm f/4L IS III USM

Canon hebt bei den beiden neuen Teleobjektive die Kombination aus Leistung und geringem Gewicht hervor. Die EF 400mm f/2.8L IS III USM und EF 600mm f/4L IS III USM Objektive sind die weltweit leichtesten 400mm f/2.82 und 600mm f/4 Objektive – was sie für die Action- und Tierfotografie prädestiniert, so Canon.

Eine konsequente Anwendung moderner optischer Formeln habe dazu beigetragen, das Gewicht des EF 400mm f/2.8L IS III USM auf 2.840 Gramm (bisher 3.850 Gramm) und beim EF 600mm f/4L IS III USM auf 3.050 Gramm (bisher 3.920 Gramm) zu reduzieren. Das weiße Finish, für das die Super-Teleobjektive der Canon L Serie weltweit bekannt sind, dient außerdem als Wärmeisolation, um bei allen Temperaturen die optimale Funktion zu gewährleisten. Wetterfeste Dichtungen sorgen für den Schutz gegen Staub und Spritzwasser, die Fluor-Beschichtung von Front- und Hinterlinse erleichtern die Reinigung.

Fluorit-Linsen kompensieren chromatische Aberrationen und verstärken Auflösung und Kontrast. Die SWC-Vergütung (SubWavelength Structure Coating) reduziert Linsenreflexionen und Streulicht sehr wirkungsvoll – und sorgt so für eine qualitativ hochwertige Aufnahme. Die EF 400mm f/2.8L IS III USM und EF 600mm f/4L IS III USM Objektive verfügen beide über eine 9-Lamellen-Irisblende für eine attraktive Hintergrundunschärfe.

Dank Ring-USM Autofokusmotor und einer Highspeed CPU wird die präzise Fokussierung schnell und leise erreicht. Für Pull-Fokus-Effekte bei Videoaufnahmen bieten die Objektive eine Power Fokus-Steuerung sowie die Möglichkeit zu Voreinstellungen, die sich hervorragend für kreative Aufgaben eignen. Eine manuelle Fokussierung ist jederzeit möglich, ohne dabei den Fokus-Modus zu verändern. Bei Videoaufnahmen lassen sich Pull-Fokus-Effekte auf Knopfdruck erreichen.

EF-M 32mm f/1,4 STM

Das EF-M 32mm f/1.4 STM ist ein hochwertiges EF-M Festbrennweiten-Objektiv. Es ist lichtstark, diskret und liefert außergewöhnlich klare Details, so Canon. Es bietet mit seiner äquivalenten Brennweite von 51mm eine natürliche Perspektive, die der Perspektive des Auges sehr nahe kommt. Eine große Blende von 1:1,4 ermöglicht die Aufnahme hochwertiger Bilder mit ausgezeichneter Schärfentiefe oder den Einsatz bei schwierigen Lichtverhältnissen. Das EF-M 32mm f/1.4 STM ist auch ideal für die kreative Porträtfotografie. Die 7-Lamellen-Irisblende ermöglicht den gezielten Einsatz einer attraktiven Hintergrundunschärfe, die ideal ist, um das Motiv gegen die Umgebung hervorzuheben.

Im Objektiv befindet sich eine besonders lichtstarke blankgepresste asphärische Linse, die sich durch eine noch höhere Detailgenauigkeit bis an die Bildränder auszeichnet. Mit 14 Elementen in acht Gruppen verfügt dieses Objektiv über eine hohe Leistung, so Canon. Ein breiter, taktiler Fokusring sorgt für eine präzise Fokussierung. Die Super Spectra Vergütung trägt zur Reduzierung von Linsenreflexionen und Streulicht bei.

Das EF-M 32mm f/1.4 STM weist den üblichen Durchmesser der EF-M Objektivserie auf. Die 0,25fache Vergrößerung und die erstklassige, hochflexible Naheinstellgrenze von 23 cm ermöglichen den Blick auf feinste Details. Der Autofokus des EF-M 32mm f/1.4 STM verfügt über einen leisen und sanften Antrieb, der bei der Aufnahme eines Bildes oder beim Dreh von Movies besonders wirkungsvoll zur Geltung kommt.

Preise und Verfügbarkeiten:

EF 400mm f2.8L IS III USM – €12.999* – Verfügbar ab Dezember 2018

EF 600mm f4L IS III USM – €13.999* – Verfügbar ab Dezember 2018

EF-M 32mm f/1.4 STM – €529* – Verfügbar ab 20. September 2018

Streulichtblende ES-60 – €29* – Verfügbar ab 20. September 2018

* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

EF-M 32mm f/1.4 STM – Hauptleistungsmerkmale:

Dezente Festbrennweite mit natürlicher Perspektive

Außergewöhnliche optische Qualität mit hoher Lichtstärke

Besonders leichte und robuste Premium-Konstruktion

Leiser Autofokus und erstklassiger Abbildungsmaßstab bei Nahaufnahmen

EF 400mm f/2.8L IS III USM – Hauptleistungsmerkmale:

Erstklassige Abbildungsqualität dank moderner optischer Konstruktion

Extrem leichtes 400mm f/2.8 Objektiv – nur 2.840 Gramm

Hervorragend ausbalanciert

Gestochen scharfe Aufnahmen aus der freien Hand und bei wenig Licht

EF 600mm f/4L IS III USM – Hauptleistungsmerkmale: