Nikon: 90. Jahrestag für Nikkor-Objektive

Vor 90 Jahren meldete Nikon für seine Objektive die Marke Nikkor an.

Nikon freut sich über den 90. Jahrestag der Markteinführung seiner Nikkor-Objektive und stellt hierfür auch ein neues Logo vor.

Das neue Logo zeigt die Silhouetten von Objektiven, die aus Sicht von Nikon für die Geschichte der Fotografie prägend waren, sowie symbolische Objektive der Gegenwart.

Die Marke Nikkor

Die 90-jährige Geschichte von Nikkor begann 1932 mit der Eintragung der Marke Nikkor durch Nikon (damals Nippon Kogaku K.K.). Ein Jahr später wurden die ersten Aero-Nikkor-Luftbildobjektive ausgeliefert.

Nikon ist insofern einzigartig, als das Unternehmen einer der wenigen Hersteller weltweit ist, der seine Produktion mit der Herstellung von optischem Glas begann.

Im Laufe der Jahre hat sich Nikkor durch die konsequente Entwicklung von Objektiven mit den modernsten optischen Technologien der jeweiligen Zeit zu einer weltweit anerkannten Marke entwickelt, die für ihre Hochleistungsobjektive bekannt ist.



Das 1948 vorgestellte Nikkor P.C 8,5 cm f/2 wurde damals in der Zeitschrift »Life« vorgestellt, was den Ruf der Marke erheblich steigerte und dazu beitrug, das Konzept der Qualität »Made in Japan« zu etablieren. 1963 war das Zoom-Nikkor Auto 43-86 mm f/3.5 das erste Standard-Zoomobjektiv für den praktischen Einsatz. In jüngerer Zeit, im Jahr 2019, erlangte das Nikkor Z 58mm f/0.95 S Noct-Objektiv, das als Flaggschiff unter den Nikkor-Z-Objektiven gilt, mit einer Lichtstärke von 1:0,95*1 Anerkennung als lichtstärkstes Objektiv in der Geschichte von Nikon.

Diese und andere Objektive zeigen das Engagement von Nikon, Fotograf:innen bei der Umsetzung ihrer kreativen Visionen mit einzigartigen und hochwertigen Optionen zu unterstützen.



Ein weiterer Beleg für die überragende optische Leistung und Zuverlässigkeit der Nikkor-Objektive ist die wichtige Rolle, die sie bei den Weltraummissionen der NASA spielen. 1971 wurden die Nikon Photomic FTN (NASA-Spezifikationen) und Nikkor-Objektive bei der Apollo 15-Mission eingesetzt.

Darüber hinaus wurden 2009 die D3S und AF-S Nikkor 14-24mm f/2.8G ED Objektive bestellt, um die Aktivitäten auf der Internationalen Raumstation (ISS) zu dokumentieren. Bis heute spielt Nikon eine Rolle als regelmäßiger Lieferant von Kameras und Objektiven für die Weltraummissionen der NASA. Diese Beziehung zur NASA hat auch zur Weiterentwicklung der optischen Technologien von Nikon beigetragen und die Qualität der Fotografie und Forschung im Weltraum weiter verbessert.



Im Jahr 2018 hat Nikon sein über die Jahre angesammeltes Wissen und seine Erfahrung gebündelt und das Z-Bajonett-System auf den Markt gebracht. Dieses System besteht aus spiegellosen Kameras mit einem neuen Anschluss mit größerem Durchmesser sowie kompatiblen Nikkor-Z-Objektiven und Zubehör.

Die Nikkor-Z-Objektive wurden entwickelt, um eine neue Dimension der optischen Leistung zu erreichen. Sie nutzen die Designflexibilität, die sich aus dem größeren Z-Bajonett mit einem Innendurchmesser von 55 mm und einem geringen Auflagemaß von 16 mm ergibt. Diese Kombination ermöglicht eine größere Gestaltungsfreiheit.