IBC2018: So richtig scharf – Sharp 8K-Monitor bei G&D

„Nomen est omen“ und daher kommt der neue Sharp 8K Monitor mit Superlativen in Sachen Schärfe auf den G&D Messestand 1.D39 auf der IBC 2018. So verspricht der Hersteller von KVM-Systemen G&D „überragende Bildschärfe, brillante Farbe, maximalen Kontrast und optimales Detailreichtum”.

Der LV-70X500E verfügt über eine bemerkenswerte Bildschirmdiagonale von 70 Zoll, zeige Einzelbilder mit 33,1 Millionen Pixel an und habe eine Auflösung von 7680 x 4320 Pixeln, was viermal so hoch ist wie bei 4K-Monitoren.

Auf der IBC 2018 wird das Gerät gemeinsam mit dem KVM-Extender DP1.2-VisionXG auf dem Messestand von G&D zu sehen sein. Das Extendersystem DP1.2-VisionXG ist ein leistungsstarker KVM-Extender und verlängere völlig unkomprimiert, pixelperfekt und latenz- sowie verlustfrei hochauflösende 4K- und 8K-Videosignale bei 60 Hz. Das Extender-System könne 8K-Auflösungen bis zu 10.000 m via Lichtwellenleiter übertragen. So ermöglicht das System die entfernte Bedienung eines Rechners, ohne dass dieser physikalisch am Arbeitsplatz verfügbar sein muss.