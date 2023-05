Touchscreen-Monitor für Arri-Kamera-Bedienung

Neuer 7-Zoll-Touchscreen-Monitor für die Bedienung von Alexa 35 und Alexa Mini LF.

Arri kündigt eine neue Steuerungsoption für seine jüngsten Kameras an: Der CCM-1 ist ein 7-Zoll-Onboard-Monitor, der die vollständige Kamerasteuerung und den Menüzugriff für die Alexa 35 und Alexa Mini LF ermöglicht. Der CCM-1 eröffnet neue Optionen der Kamerakonfiguration und kombiniert Arri-Farbgenauigkeit sowie ein helles Display mit anpassbaren Bedienelementen und robuster Verarbeitungsqualität. Den Monitor hat Arri gemeinsam mit SmallHD entwickelt, er funktioniert als alternative Steuerungs-, Menü- und Bildschnittstelle zum MVF-2-Sucher dar, die entweder gemeinsam oder einzeln an den Kameras verwendet werden können.

Viele Kameraleute verwenden zur Beurteilung von Bildausschnitt und Belichtung heute statt des Suchers lieber, oder als Ergänzung einen Onboard-Monitor. Für diese Anwendung bietet Arri mit dem neuen Camera Control Monitor CCM-1 nun eine professionelle und innovative Lösung an.

Der CCM-1 zeigt auf seinem 7-Zoll-IPS-LCD-Bildschirm ein helles, kontrastreiches HD-Bild, das auch bei Tageslicht aus verschiedenen Blickwinkeln gut sichtbar ist. Wie der Sucher MVF-2 liefert er ein Bild, das die Genauigkeit und Feinheiten des Arri-Farbmanagements getreu wiedergibt. Das Monitoring auf Sensorebene nutzt die volle Auflösung des Sensors, zum Beispiel beim Zoomen in das Bild für eine genauere Kontrolle des Fokus. Das Belichtungswerkzeug mit Falschfarbendarstellung auf dem CCM-1 ist wesentlich benutzerfreundlicher als auf Standardmonitoren mit SDI-Anschluss, da es sich nur auf das Kamerabild und nicht auf die Status-Overlays auswirkt.

Durch die Verbindung mittels eines VF-Anschlusses der Kamera lässt der CCM-1 beide SDI-Ausgänge für andere Zwecke frei. Es werden VF-Kabel mit einer Länge von bis zu 10 m unterstützt, was einen flexiblen Einsatz bei wenig Platz, Kränen, Dollies und Auto-Rigs ermöglicht. Alternativ kann der CCM-1 via SDI wie ein normaler Onboard-Monitor verbunden werden, was die Anwendung von ALF-2- und ALF-4-Look-Dateien, vollem Zugang zu den SmallHD-Tools und die Verwendung mit Kameras anderer Hersteller unterstützt. Zahlreiche weitere Anschlussmöglichkeiten erleichtern unterschiedliche Kamerakonfigurationen und Anwendungsfälle.

Alle Funktionen sind laut Arri einstellbar über den Touchscreen sowie über Tasten und einen Joystick, die auf einer Seite des Monitors angeordnet sind. Sie können mit einer Hand bedient werden, sodass die andere frei bleibt. Die Einschalt- und die Zurücktaste sind mit einzigartigen fühlbaren Indikatoren versehen, so dass sie auch mit Handschuhen leicht zu finden sind, während die Menütaste einen schnellen Zugriff auf das vertraute Menü des MVF-2 ermöglicht. Vier Benutzertasten gestatten individuelle Einstellungen. Ein Sperrschieber deaktiviert den Touchscreen sowie alle Tasten, um ein versehentliches Auslösen von Funktionen zu verhindern.

Interaktive Status-Overlays ermöglichen eine schnelle Anpassung der Einstellungen ohne Unterbrechung der Live-Ansicht, und ein neuer Wiedergabebildschirm kann über das Menü aufgerufen oder einer Benutzertaste zugewiesen werden. Die ausführliche Clip-Liste auf dem Wiedergabebildschirm zeigt Metadaten an und bleibt während der Wiedergabe sichtbar. Das verbessert die Benutzerfreundlichkeit für kleinere Crews, die den CCM-1 zur Überprüfung von Takes verwenden. Der speziell gestaltete Startbildschirm dürfte Arri-Nutzern vertraut sein, während das SmallHD-PageOS unzählige Anpassungen von Live-Ansichten bietet.

Der CCM-1 ist mit einer Sonnenblende ausgestattet, die durch Einrasten am Monitor – ähnlich wie die Schutzhülle eines Smartphones – befestigt wird und somit Klettverschlüsse oder Gurte überflüssig macht. Die weichen, aber stabilen Seitenklappen sowie die obere Klappe der Sonnenblende sind laut Hersteller mit einer kratzfesten Oberfläche versehen und bleiben mit Hilfe von Magneten an ihrem Platz. Sie können zur einfachen Aufbewahrung und zum sicheren Transport flach zusammengeklappt werden. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist der zweiachsige MAC-1-Monitorarm zur schnellen Positionierung des CCM-1 ohne Beeinträchtigung des Horizonts gegenüber der Kamera. Der MAC-1 verfügt über einstellbare Widerstände für beide Achsen, was die einhändige Neupositionierung des Monitors erlaubt. Weiterhin sind Einsätze für verschiedene Befestigungsstandards inkludiert.

Der aus Aluminium gefertigte CCM-1 ist laut Arri langlebig, wetterfest und temperaturbeständig. Verschiedene mechanische Schnittstellen mit dem neuen Arri-Pin-Lock-Standard ermöglichen flexible Montageoptionen.

Der CCM-1 kann ab sofort bestellt werden und wird in den kommenden Software-Update-Packages Alexa 35 SUP 1.2 und Alexa Mini LF SUP 7.3 unterstützt, so Arri.