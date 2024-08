Atomos stellt neuen Shinobi II Monitor vor.

Der schlanke und helle 5-Zoll-HDR-Monitor mit 1500 Nits richtet sich an Vlogger, Kreative und Fotografen.

Atomos ist bekannt für die Erfindung des Apple ProRes HDR-Monitor-Recorders, und seine Ninja- und Shogun-Produktlinien sind Marktführer in diesem Bereich. Das erste reine Monitorgerät von Atomos, der Shinobi, wurde 2019 auf den Markt gebracht und war mit über 100.000 verkauften Geräten weltweit äußerst erfolgreich.

»Die häufigsten Wünsche der Shinobi-Nutzer waren die Kamerasteuerung und ein helleres HDR-Display«, kommentiert Atomos-CEO Jeromy Young. »Die Kamerasteuerung erforderte einen USB-C-Anschluss für die größtmögliche Kamerakompatibilität, und ein neues, helleres Display erforderte ein Redesign. So wurde Shinobi II von Grund auf für moderne spiegellose/DSLR-Kameras und HDR- oder SDR-Video-Workflows sowie für HDR-Fotoaufnahmen neu entwickelt.«

Zum Start steuert Shinobi II die meisten spiegellosen Kameras von Canon, Panasonic und Sony über USB-C und die Z CAM E2 Modelle über ein separates serielles Kabel. Mit zukünftigen Firmware-Updates plant Atomos, Kameras von Fujifilm, Nikon, OM System und Sigma zu unterstützen.

»Wir haben die Kamerasteuerungsschnittstelle mit einem Fokus auf häufige Einstellungen entwickelt, die für jede einzelne Aufnahme angepasst werden müssen«, so Young weiter. »Das Belichtungsdreieck ist ein wesentliches Element jeder Fotografie, und Shinobi II verfügt über Schieberegler zur Einstellung von Blende, Verschlusszeit und ISO. Mit dem sofortigen und reaktionsschnellen Zugriff auf diese Einstellungen ist die perfekte Belichtung auf dem 1500nit HDR-Monitor ein Kinderspiel, insbesondere in Kombination mit unseren leistungsstarken Überwachungswerkzeugen. Dazu gehören Histogramm, Waveform, Falschfarben, Zebra, Focus Peaking und Zoom.«

Der wichtige Weißabgleich der Kamera kann ebenfalls über einen Schieberegler eingestellt werden. Shinobi II löst die Kameraaufzeichnung bequem über den Bildschirm aus – eine gute Option, wenn die Kamera an einem Gimbal befestigt ist. Der Aufnahmestatus wird durch ein Display mit rotem Rand angezeigt, unabhängig davon, ob die Aufnahme von der Kamera oder vom Shinobi II ausgelöst wird.

»Das Hinzufügen eines USB-C-Anschlusses gab uns die Möglichkeit, den Shinobi neu zu gestalten«, so Young weiter. »Das 30 % dünnere Gehäuse bedeutet, dass wir zwar mehr Hardware-Funktionen hinzufügen, aber das Gewicht des Geräts nicht beeinträchtigen. Shinobi II ist mit nur 210 Gramm unglaublich leicht und verfügt über unsere innovativen verriegelbaren Kabelanschlüsse für HDMI- und USB-Ports, die eine robuste und professionelle Konnektivität gewährleisten. Wir können sogar die Kamera über den Shinobi II mit PD in und out mit Strom versorgen.«

Der intuitive Touchscreen wurde ebenfalls verbessert; mit 1500 Nits Spitzenhelligkeit ist er 50% heller als sein Vorgänger und unterstützt 10-bit HDR Video- und Fotoüberwachung mit null Latenz.

Der Shinobi II kostet 349 Euro netto und ist ab sofort bei autorisierten Atomos-Händlern erhältlich.