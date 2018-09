IBC2018: Medialoopster macht Medien-Workflows intelligenter

Medialoopster präsentierte neue Funktionen und Verbesserungen seines Media Asset Managements: darunter die Integration leistungsfähiger KI-Prozesse, bessere Suchfunktionen, dynamischen Metadatenaustausch sowie die Integration mit Helmut FX und Helmut IO.

Neue Möglichkeiten durch KI-Prozesse

Durch die Verwendung von KI-Technologien bietet Medialoopster viele neue Möglichkeiten, die Produktionsprozesse zu automatisieren und somit Zeit, Geld und Ressourcen zu sparen. Am IBC-Stand konnte man die konkrete Integration eines KI-Services in Medialoopster sehen: die automatische Spracherkennung von Speechmatics. Aus gesprochenen Worten werden hier automatisiert Transkripte und Untertitel erzeugt, was bei den Besuchern am Messestand auif große Renanz stieg.

Die Integration weiterer KI-Services für die Internationalisierung von Content, etwa die automatische Übersetzung der Transkripte und Untertitel sowie die Generierung von Voice-Over-Tonspuren, ist bereits geplant. Auch die automatische Erkennung von Gesichern, Logos oder anderen Objekten soll zügig implementiert werden.

Neuer dynamischer Metadatenaustausch durch XML-Prozessor

Mit dem neuen XML-Prozessor bietet Medialoopster nun erstmalig die Möglichkeit, beliebige XML-Strukturen für den Im- und Export von Assets und deren Metadaten zu verwenden. Das Mapping der Metadaten ist dynamisch und kann individuell durch XSL-Stylesheets definiert werden. Dadurch ist man beim Metadatenaustausch vollkommen flexibel.

Neue Integration mit Helmut FX und Helmut IO

Gemeinsam mit den Workflow- und Projektverwaltungs-Tools Helmut FX und Helmut IO des Herstellers MoovIT, kann Medialoopster ab sofort ein noch breiteres Spektrum von Produktionsprozessen abdecken. Die nahtlose Integration wird durch die Verwendung der Medialooster-API ermöglicht. So können beispielsweise Projekte aus Helmut FX direkt als Assets in Medialoopster angelegt und anderen Teams zur Verfügung gestellt werden. Zudem bietet das Asset-Management-System verbesserte Funktionen für ein verteiltes, standortübergreifendes Arbeiten.

Verbesserte Suchfunktionen

Auch die Suchfunktionen wurden deutlich verbessert. So werden beispielsweise die Suchbegriffe durch ein Highlighting in der Detail-Ansicht optisch hervorgehoben. Dadurch erfasst der User auf einen Blick seine Suchtreffer.

Darüber hinaus haben Medialoopster-Administratoren jetzt wesentlich bessere Konfigurationsmöglichkeiten, um das Verhalten der Such-Engine auf die Belange des Unternehmens und der User anzupassen. So kann sowohl das Verhalten des Haupt-Suchfeldes als auch die Gewichtung einzelner Metadatenfelder bei der Suche jetzt individuell konfiguriert werden.