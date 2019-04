NAB2019: Qvest Cloud soll Planung erleichtern

Die Qvest Cloud soll es wesentlich erleichtern, Cloud-Applikationen zu planen. Dabei können Cloud-Applikationen führender Software-Herstellern geplant, angepasst und vorkonfiguriert werden.

Die Qvest Cloud ist sozusagen eine »Multicloud-Management-Plattform«. Die Kunden werden dabei in die Lage versetzt, Cloud-Applikationen zu planen: wahlweise selbst, bei einem einzelnen Cloud-Anbieter, in einer Multi-Cloud-Umgebung oder in einem hybriden Modell. Damit soll es möglich werden, effizient zu steuern und zu überwachen, dass System-Ressourcen bedarfsabhängig skaliert werden. Die Kostenstruktur von Produktionsprozessen soll planbar und ausgewertet werden. Den Kunden soll es möglich sein, Cloud-Automation, Workflow-Orchestrierung, User-Management, Monitoring, Measuring & Billing sowie Cost-Control zu nutzen.

Die gewünschten Workflows können dabei mit einer intuitiven, grafischen Bedienoberfläche entworfen und flexibel mit den zu integrierenden Herstelleranwendungen verknüpft werden. Das Partnersystem, das Cloud-Applikationen von derzeit über 40 führenden Herstellern aus der Medien- und IT-Industrie umfasst, soll kontinuierlich erweitert werden, so Qvest.

Zum Start bietet Qvest Media die Varianten Ultimate sowie Go an. Die Ultimate-Lösung sei »der Schlüssel zur vollständigen Systemintegration in der Cloud«. So könnten Medienkonzerne und Sender ihren End-to-End-Workflow durch Qvest Cloud Ultimate abbilden. Mit Qvest Cloud Go bietet Das Unternehmen vorkonfigurierte gebrauchsfertige Paketlösungen. Die jeweiligen Packages betreibt Qvest Media als SaaS-Modell, welches eine flexible Nutzung und Skalierung erlaubt.

Während der NAB2019 stellte der Hersteller die ersten Pakete vor. So gibt es derzeit Lösungen für Live-Event-Produktion, Postproduktion, Archiving, Disaster Recovery und Channel Playout. In diesen Produkten werden aktuell insgesamt bereits mehr als 30 Partner-Applikationen verwaltet.