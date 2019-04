NAB2019-Video: Fujinon Premista Large Format Cine Zooms

Fujifilm präsentiert die neue Premista Cinema-Objektiv-Serie, die speziell für die Verwendung an Kameras mit größeren Bildsensoren entwickelt wurde. Christoph Theussen stellt sie im Video vor.

Das Fujinon Premista 28-100mm T2.9 wird ab August 2019 erhältlich sein. Später im Jahr soll es mit dem Telezoom-Objektiv Fujinon Premista 80-250mm T2.9-3.5 ergänzt werden. Zusammen decken beide Objektive den gängigen Brennweitenbereich von 28 mm bis 250 mm ab.







Das 28-100mm bietet eine konstante Lichtstärke von T2.9 über den gesamten Zoombereich. Ausgestattet mit einer Iris (Blende) aus 13 Lamellen erzielt es einen natürlichen und harmonischen Bokeh-Effekt. Der optische Aufbau umfasst eine asphärische Linse mit großem Durchmesser sowie ein neues Fokus- und Zoomsystem. Diese Features tragen dazu bei, dass das Objektiv eine überragende Abbildungsleistung über die gesamte Bildfläche erreicht, mit der sich die Textur und die besondere Atmosphäre des Motivs einfangen lassen, so Fujifilm.

Mit einem Gewicht von 3,8 kg und einer Länge von 255 mm sind die Objektive leicht und kompakt. Wie alle Fujinon-Objektive sind sie robust konstruiert und eignen sich für den professionellen Einsatz. Vorteilhaft sind die Zoomobjektive insbesondere in Situationen, in denen sich das Objektiv während der Aufnahme außerhalb der direkten Reichweite von Kameramann oder Kamerafrau befindet, beispielsweise beim Einsatz an einem Kran oder im Helikopter.