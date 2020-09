Arri erweitert Signature-Objektivfamilie mit Zooms

Vier Zooms, die den gleichen Look erreichen wie die Signature-Primes von Arri, verspricht der Hersteller bei seinen flammneuen Objektiven.

Arri kündigt vier neue Signature-Zoom-Objektive an. Sie können laut Hersteller im universellen Einsatz mit jeder Large-Format- oder S35-Kamera verwendet werden. Die vier neuen Objektive mit einer Blendenöffnung von T2.8 decken einen umfassenden Brennweitenbereich ab und garantieren laut Hersteller absolute Bildkonsistenz, HDR-Kompatibilität sowie 8K-Auflösungsvermögen. Zwei der Zooms sollen im Laufe des ersten Quartals 2021 verfügbar werden, zwei weitere sollen später im Jahresverlauf 2021 folgen.

Mit den Zooms ergänzt Arri seine Flaggschiff-Objektivfamilie Signature deshalb, weil es nach Anbieterangaben entsprechend hohe Nachfrage nach hochwertigen Zoom-Optiken gibt, die zu den Signature Primes passen.

Die hochpräzisen Arri-Signature-Zoom-Objektive zeichnen sich laut Hersteller durch herausragende optische und mechanische Eigenschaften aus. Die vier Signature Zooms – das längste mit einem 1,7-fachen Extender kombinierbar — decken einen Brennweitenbereich von insgesamt 16 bis 510 mm ab. Mit einer Blendenöffnung von T2.8 sowie einer stabilen Ausleuchtung und Qualität über alle Brennweiten und Blendeneinstellungen hinweg ist auch die Bildkonsistenz laut Arri bemerkenswert: Kein anderes Zoom-System ermöglicht demnach ein solch hohes Maß an optisch übereinstimmender Bildqualität, Vielseitigkeit und Geschwindigkeit.

Die Signature-Zooms kennzeichnet eine fein austarierte Balance aus sehr hoher optischer Leistung, ansprechender Anmutung und leichtem mechanischen Design, so Arri. Wie die Signature Primes schon, erzeugen sie wunderschöne, warme Bilder mit weichen, sanften Hauttönen, natürlichen Farben und eleganten Unschärfen, beschreibt der Hersteller blumig. Der Signature-Look ist laut Arri einzigartig, weil er Charakter besitzt und dennoch nicht auf sichtbaren Aberrationen oder Unvollkommenheiten basiert.

Es werde immer Fälle geben, in denen Festbrennweiten die erste Wahl am Set sind, erläutert Arri. Aber als logische Erweiterung der Signature-Familie erhöhten die Signature-Zooms die Anzahl an Situationen, in denen die zeitsparenden und praktischen Vorteile der Zooms ohne nennenswerte Kompromisse genutzt werden könnten. Wie bei den Signature Primes können Filmemacher Dank der abnehmbaren Magnetic Rear Filter Holder den Look der Objektive individuell anpassen, ergänzt der Hersteller.

Zusätzlich zu schnelleren Arbeitsabläufen am Set, die bereits durch den Einsatz von Zoomobjektiven an sich entstehen, führen spezifische Eigenschaften der Signature-Zooms zu weiterer Beschleunigung, erläutert Arri. Durch die besten verfügbaren optischen Vergütungen werden Flares wiederholbar akzentuiert, sodass Verzögerungen in der Postproduktion reduziert werden. Das leichte Magnesiumdesign sorgt für eine zügige Arbeitsweise am Set, und das integrierte Lens-Data-System LDS-2 vereinfacht komplexe Aufgaben bei der Aufnahme und in der Postproduktion. Wirklich außergewöhnliche Naheinstellgrenzen erhöhen die kreative Flexibilität, sparen aber auch Zeit durch weniger Objektivwechsel und Geld, da die Crews weniger Objektive mitführen müssen.

Das Design der Signature-Zooms ermöglicht Aufnahmen sowohl in Large Format – ebenfalls als Vollformat oder VistaVision bekannt – als auch in S35. Arri weist auf die hohe Bildqualität und schöne Hintergrundseparierung hin, die eine fast dreidimensionale Anmutung in Large-Format-Aufnahmen böte, während 8K-Auflösungsvermögen und »atemberaubendes« Bokeh auch beim kleineren S35-Format für makellose, immersive Bilder sorge. Ausgestattet mit einem LPL-Mount – einem offenen, universellen Standard für formatübergreifende Aufnahmen – können die Signature-Zooms unabhängig vom Hersteller mit jeder Large-Format- oder S35-Kamera verwendet werden.

High-End-Zoomobjektive sind natürlich sehr teuer. Deshalb weist Arri besonders darauf hin, dass die Signature-Zooms zukunftssicher designt seien: Da der Look nicht auf optischen Aberrationen basiert, seien HDR- und UHD-Workflows einfacher möglich als bei anderen Objektiven. Schließlich neigen viele aus Sicht von Arri dazu, die Aberrationen zu übertreiben, was zu Problemen in der Postproduktion führen könne. Die 8K-Auflösung sowie die Schattenzeichnung eignen sich aus Sicht von Arri auch für künftige Display-Anforderungen.

Die Arri-Signature-Zooms kommen einem Prime-Objektiv so nahe wie möglich und erzeugen wunderschöne Bilder, beschreibt der Hersteller etwas schwelgerisch. Sie sind aber auch besonders nützlich für Produktionen, die einen High-End-Look möchten, aber auf die Vielseitigkeit und Zeiteffizienz von Zooms angewiesen sind, wie zum Beispiel bei TV-, Werbe- und Musikvideo-Drehs sowie Remote-Anwendungen. Auch für Spielfilme gibt es jetzt eine hochwertige Zoom-Serie, die zu den Signature Primes passt und sie ergänzt.

Die Signature-Zooms mit den Brennweiten 45 bis 135 mm T2.8 sowie 65 bis 300 mm T2.8 (mit einem speziellen 1,7-fachen Extender, der es zu einem 110 bis 510 mm T4.9 macht) sollen im Laufe des ersten Quartals 2021 erhältlich werden. Die Varianten 16 bis 32 mm T2.8 und 24 bis 75 mm T2.8 sollen später im Jahresverlauf 2021 folgen.