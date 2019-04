NAB2019: Matrox Monarch Edge

Matrox präsentiert den mehrkanaligen Broadcast H.264-Contribution-Encoder Monarch Edge, der sich auch für Remote Production Einsätze eignet.







Matrox Monarch Edge

Zur IBC stellte Matrox erstmals Monarch Edge vor: einen mehrkanaligen Broadcast H.264-Contribution-Encoder, der in der Lage ist, 4:2:2 10-Bit-Video mit Auflösungen bis zu 3.840 x 21.60 bei 60 fps zu übertragen.

Edge beherrscht 3G/12G-SDI und 25 GbE SMPTE ST 2110 Konnektivität und unterstützt viele Protokolle, einschließlich RTMP, SRT, MPEG2.

Edge kann auch fürs Zusammenspiel Online-Videoplattformen eingesetzt werden. Dann lassen sich mit dem Encoder bis zu vier Kameras erfassen und und streamen, was es dem Betrachter ermöglicht, seine bevorzugte Kameraquelle zu wählen oder zu wechseln.

Mit Matrox Monarch Edge lassen sich auch kostengünstig Multikamera-Live-Events produzieren, indem man das Produktionsstudio auf jeden entfernten Standort mit einer Standard-Netzwerkverbindung ausdehnt. Das kompakte, robuste und stromsparende Gerät liefert dann die Kamerafeeds – mit bemerkenswert niedriger Latenzzeit – entweder an ein Produktionssystem in einem Standard-LAN oder an ein Cloud-basiertes Ziel. Programme, die für die Bereitstellung im Web oder Over-the-Top (OTT) bestimmt sind, können mit der 4:2:0 8-Bit Monarch Edge Encoder-Version arbeiten, während die 4:2:2:2 10-Bit-fähige Encoder-Option ideal für anspruchsvolle Produktionen in Broadcast-Qualität ist.