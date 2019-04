NAB2019-Video: Scisys-Produktlinien wachsen zusammen

Ende vergangenen Jahres wurde die Annova Systems GmbH in Scisys Media Solutions GmbH umbenannt, was Teil des Mergers mit der Scisys-Gruppe ist. Nun wachsen die Produktfamilien OpenMedia und Dira enger zusammen. Michael Schüller berichtet im Video über diese und weitere Neuheiten.

Im November 2016 hatte Scisys 100% der Anteile an Annova übernommen. In der Folge wurde Annova Systems Ende vergangenen Jahres in Scisys Media Solutions umbenannt. Bei der NAB2019 präsentierten sich nun die ehemals getrennten Firmen Annova und Scisys mit einem gemeinsamen Stand, an dem sowohl die Produktlinien OpenMedia wie auch Dira gezeigt wurden.







Newsboard

Auf großes Interesse stößt laut CEO Michael Schüller Newsboard: ein Werkzeug für Suche und Planung, bei dem der Anwender unterschiedliche Tools für die Recherche nutzen kann, etwa OpenMedia, aber auch Twitter, Facebook oder Youtube. So lassen sich einer webbasierten Oberfläche ganz individuelle Dashboards erstellen, die diverse News- und Informationsquellen kombinieren.

Michael Schüller berichtet, dass mittlerweile viele Kunden Newsboard einsetzen und vor allem die Möglichkeit schätzen, unter einer Oberfläche ganz unterschiedliche Planungs- und Research-Tools zu vereinen. Zudem sei es auch möglich, Newsboard nicht nur an OpenMedia, sondern auch an andere Newsroom-Systeme anzubinden.

Produkte wachsen zusammen

Dass sowohl die Teams wie auch die Produkte bei Scisys enger zusammenwachsen, konnte man auch an Dira Medox sehen. Dahinter verbirgt sich ein Media Management System für den Radiobereich, das eng mit Newsboard verzahnt ist.

Partnerschaften

Scisys hat seine Partnerschaften ausgeweitet. Eine davon sticht besonders hervor: Dank einer Alliance mit Avid gibt es nun ein Connector-Modul, das OpenMedia auf der Avid Media Central Plattform verfügbar macht.