IBC2019: Atomos unterstützt RAW Aufnahmen für neue Kameras

Atmos unterstützt RAW-Format für Sony FX9, Lumix S1H und Nikon Z6 und Z7

16-Bit RAW-Unterstützung bei neuem FX9 von SONY

Auf der Rückseite von Sony Imaging Products & Solutions Inc. (“Sony”), die auf der diesjährigen IBC ihre neue FX9 vorstellt, freut sich Atomos, die 16-Bit-RAW-Unterstützung für diese neuen Kamera bis zur Atomos Neon 8K MCU bekannt zu geben.

“Wir arbeiten eng mit dem FX9-Kamerateam zusammen, um 4K 16bit RAW vom FX9 an unsere Neon-Kino-Monitor-Recorder zu liefern.” sagte Jeromy Young, Atomos Mitbegründer und CEO.

Die FX9, die gegen Ende 2019 auf den Markt kommen wird, verfügt über einen 6K Vollformat-Sensor und wurde entwickelt, um professionellen Bildgestaltern mehr Flexibilität und Aufnahmefähigkeit zu bieten. Die FX9 verfügt über die gleiche DNA wie die beliebte VENICE-Kinokamera und ist somit ideal für Musik-, Dokumentar-, Theater- und Eventaufnahmen.

“In Kombination mit einem Atomos Neon wird der FX9 eines der fortschrittlichsten Produktionswerkzeuge sein, die derzeit erhältlich sind. Wir freuen uns, durch unsere kontinuierliche Zusammenarbeit mit Sony Content-Ersteller und Filmemacher auf höchstem Niveau zu unterstützen.” Young hinzugefügt.

Erste 5,9K 35MM Vollformat-ProRes Aufnahme von der Panasonic LUMIX S1H.

Atomos gibt für die neue Panasonic Lumix S1H die RAW-Unterstützung (Apple ProRes) bis zu 5.9Kp30 über HDMI zum Atomos Ninja V HDR Monitor-Recorder bekannt. Das Lumix ProRes RAW-Update wird Anfang 2020 für den Ninja V verfügbar sein.

“Die Möglichkeit, ProRes RAW oder ProRes RAW HQ von der S1H auf eine Ninja V 5.9kp30 aufzunehmen, ist ein großer Schritt nach vorn”. sagte Jeromy Young, Atomos Mitbegründer und CEO.

Als weltweit erste spiegellose Vollformat-Kamera mit 6K-Videoaufnahme kombiniert die Lumix S1H die Qualität professioneller Videokameras in Kinoqualität mit der Größe und Fotofähigkeit einer Spiegellösung und ist damit der perfekte Begleiter des Ninja V.

“Die führende Marke für externe Monitor-Recorder ist definitiv Atomos. Beide Unternehmen haben eine sehr gute Beziehung und wir bieten seit Jahren 4:2:2:2 10bit HDMI-Ausgangsaufnahmen für die Lumix GH-Serie an. Wir sind sehr stolz darauf, mit Atomos für den S1H RAW-Ausgang über HDMI zu entwickeln und Apple ProRes RAW auf einem Ninja V aufzunehmen.” Das sagte Panasonic bei ihrer Einführungsveranstaltung in LA.

RAW über HDMI für die NIKON Z6 und Z7

Atomos gab bekannt, dass es die nächste Revolution in der digitalen Bildbearbeitung präsentiert und demonstriert – RAW und Apples ProRes RAW-Videoausgang und Aufnahme von Nikons Z 7 und Z 6 Vollformat-Spiegelloskameras auf AtomOS-basierten Geräten wie dem Atomos Ninja V 4K HDR Monitor/Recorder.

Das Feature wird auf dem Atomos-Stand (11.D25) während der IBC 2019 in Amsterdam ausgestellt und steht den Kreativen ab Ende dieses Jahres zur Verfügung.

Die Aufnahme von Apple ProRes RAW-Videos mit dem Ninja V ermöglicht die vollständige Kontrolle über das Videobild in bestmöglicher Qualität. Der maximale Dynamikumfang, die Farbgenauigkeit und die Details bleiben erhalten, während gleichzeitig Parameter des Videobildes präzise gesteuert werden können, um maximale Kreativität zu ermöglichen. Die Farben können leicht angepasst werden und die zusätzlichen Informationen ermöglichen eine einfache Manipulation des Filmmaterials in der Postproduktion, was besonders für das Grading und VFX-Aufnahmen nützlich ist.

So funktioniert es

Einfach ausgedrückt gibt die Kamera einen Datenstrom von RAW-Daten über ein 4K-HDMI-Kabel an die Ninja V aus. Diese Daten werden dann in das ProRes-RAW-Format verpackt und auf einem Wechselfestplattenlaufwerk in der Ninja V aufgezeichnet. Nach Abschluss der Aufnahme wird das Laufwerk entfernt und über USB mit einem Computer verbunden. Das Material kann dann dekodiert und in höchster Qualität bearbeitet werden. Durch die Verwendung des ProRes RAW-Formats bleiben die Dateigrößen überschaubar, einfach zu bearbeiten und zukunftssicher. Die Kombination kann derzeit brillantes Vollformat-Video in 10-Bit 4:2:2:2 ProRes und DNx professionellen Videoformaten aufnehmen, mit ProRes RAW wird es noch in diesem Jahr geben.