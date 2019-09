IBC2019: Content Creation Workflows in der AWS Cloud

Amazon Web Services (AWS) präsentierte flexible, durchgängige Cloud Workflows für die Inhaltserstellung und Distribution.

Amazon Web Services (AWS) zeigte während der IBC eine breite Palette an Technologien, die die Erstellung und Bereitstellung von professionellen Inhalten optimieren und fortschrittliche maschinelle Lernprozesse für Untertitelung, Personalisierung und Compliance bieten sollen.

Codierung und Videoverarbeitung der nächsten Generation: AWS präsentiert die neuesten Videocodierungs- und Verarbeitungstechnologien für Live- und On-Demand-Inhalte, einschließlich Videokomprimierung, inhaltsabhängiger Codierung, Common Media Application Format (CMAF) und Quality-Defined Variable Bitrate (QVBR) Kontrolle.

Extrem latenzarmes Live-Video: AWS Elemental MediaStore und Amazon CloudFront stehen für einen Live-Streaming-Video-Workflow, der eine Chunked-CMAF-Kodierung verwendet, um eine Latenzzeit von unter drei Sekunden von Kamera zu Gerät zu erreichen.

Studio in der Cloud für Animation, VFX und Bearbeitung: Ein Kreativstudio in der Cloud, das es Animations-, VFX- und Postproduktionsprofis auf der ganzen Welt ermöglichen soll, bei der Erstellung digitaler Inhalte mit größerer Effizienz zusammenzuarbeiten. Es soll verbesserte Flexibilität, Rendering-Ressourcen, virtuelle Workstations und Datenspeicher weltweit bieten.

Quelle-zu-Bildschirm-Live-OTT-Streaming: eine Direct-to-Viewer-Lösung für die Over-the-Top (OTT)-Videobereitstellung.

Einheitliches Head-End in der Cloud: Traditionelle, lokale Verteilung und Cloud-basierte Verteilung laufen in einem Live-OTT-Video-Workflow zusammen, der die Bereitstellung von Live-Inhalten in und aus der Cloud vereinfacht, die operative Agilität unterstützt und die Infrastrukturkosten reduziert.

Serverlose Kanalerstellung: Ein neuer Ansatz für den Aufbau und die Bereitstellung von Kanälen, personalisierte Programmierung und Werbung mit AWS Elemental MediaTailor und Amazon Personalize.

Lösungen für maschinelles Lernen: Automatisierung der Inhaltserstellung für Compliance, Moderation und Lokalisierung, einschließlich Echtzeit-Transkription, Untertitelung und mehrsprachiger Untertitelung mit Synchronisation.

Medien-zu-Cloud-Migration: Die AWS Media Cloud-Lösung beschleunigt und vereinfacht die Migration von Inhaltsarchiven in die Cloud mit integrierten Metadaten-Tools zur Verbesserung der Suche und des Asset Managements.

Sicherer Videotransport: AWS Elemental MediaConnect erschließt neue Strategien für die Verbreitung von Inhalten, so dass Benutzer qualitativ hochwertige Live-Videos einfach transportieren, monetarisieren und verteilen können.