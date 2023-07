Im Rahmen eines Proof of Concepts unterstützte Logic Media Solutions einen deutschen Privatsender, um unterschiedliche Anwendungsfälle für die Live-Produktion in der Cloud zu realisieren und die Workflows effizienter zu gestalten.

Mit Grass Valley AMPP können Workflows für die Medienproduktion in der Cloud geplant und realisiert werden. Im Rahmen eines Proof of Concepts unterstützte Logic Media Solutions einen deutschen Privatsender, um unterschiedliche Anwendungsfälle für die Live-Produktion in der Cloud zu realisieren und die Workflows effizienter zu gestalten. Während eines Use-Cases bei der Landtagswahl in Bremen im Mai dieses Jahres, ging die Lösung mit Grass Valley AMPP auf dem Newsprogramm des Senders nun zum ersten Mal live on air. Im Ergebnis verfügte der Broadcaster über einen Workflow, der unter Verwendung von Cloud-Infrastrukturen mit »traditioneller« Broadcasttechnik viele Vorteile hinsichtlich Reduzierung der On-Premise Ressourcen sowie der Remote-Produktion und Skalierung bot.

Im konkreten Fall nutzte das Produktionsteam GV AMPP dazu, um die Signale der eigenen Reporter, die mit LiveU ausgestattet waren, aus den Wahlstudios und den Wahlparties der Parteien und zusätzlich bis zu 10 Poolsignale anderer Broadcaster in der Cloud initial zu managen, bevor sie in die On-Premise Regie in Köln übertragen wurden. Dort reichten nur vier SRT-Decoder zur Signalwandlung aus. Sie wurden mittels GV AMPP über eine AWS Direct Connect Verbindung jeweils mit den momentan relevanten Poolsignalen bespielt. Für das Monitoring der ein- und ausgehenden Signale hat der Sender einen Multiviewer in der Cloud betrieben und HTML-basiert via Webbrowser latenzarm überwacht.

Zusätzlich zum Management der Video-Signale in der Cloud wurden in GV AMPP auch die Tonspuren auf die eigenen Bedürfnisse angepasst (z.B. Remapping von Mono auf Stereo/bzw. Doppel-Mono). Weiterhin umfasste die Installation den Betrieb einer LiveTouch X Replay Instanz in der Cloud, mit der dauerhaft mehrere der Poolsignale mitgeschnitten wurden und im Bedarfsfall zeitversetzt in die Regie ausgespielt werden konnten. Auch ein bidirektionaler Filetransfer direkt aus dem Cloud-Replay System mit Anbindung an das Sender-eigene MAM wurde umgesetzt (Fileformat: XDCAM HD422 als MXF OP 1a). So konnten die Editoren die Mitschnitte aus der Cloud zeitnah an den gewohnten Schnittplätzen im Sendegebäude weiterverarbeiten.

Alle Workloads der Installation nutzten eine performante Amazon EC2-Instanz auf Amazon Web Services, die sich zentral in einem Frankfurter Rechenzentrum befand. Die private AWS Direct Connect Verbindung erlaubte es dem Sender, geringe Latenzen und eine hohe Übertragungssicherheit für die genutzten Signale zu erreichen. Über das Grass Valley LiveTouch X Hardware Panel und Elgato Stream Deck Einheiten konnten die Operatoren das System bequem fernsteuern.

Das Team von Logic Media Solutions ist sowohl GV AMPP als auch AWS zertifiziert. Die Firma betont: Zusätzlich zum Know-how der Experten über komplexe Systeme wie Cloud und SDN-Infrastrukturen verfügt das Logic-Team auch über umfangreiche Erfahrung in der Live Produktion. Durch diese Kombination kann Logic Cloud- und SDN-Infrastrukturen für die Live-Produktion zielgerichtet planen und umsetzen. Die Teams kennen und verstehen die spezifischen Workflows und Anforderungen der Kunden an diese neuartigen Systeme und deren Kombination.