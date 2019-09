IBC2019: Volumetrische Kamera »Volucam«

Die Kamera wurde speziell für den Einsatz in volumetrischen Aufnahmestudios entwickelt und soll eine vereinfachte Studiokonfiguration und bessere Workflows ermöglichen. Andrew Sharpe stellt Volucam im Video vor.

Ein typisches volumetrisches Videoaufnahme-Studio verwendet üblicherweise sehr viele Kameras, die mit einem Cluster von externen PCs zur Aufzeichnung und Speicherung verbunden sind. Nach der Aufzeichnung werden die Daten vom PC-Cluster zur Verarbeitung in den zentralen Speicher der Rendering-Farm übertragen. Es dauert also eine Weile, bevor die Verarbeitung in der Rendering-Farm beginnen kann. Das will Volucam ändern.

Die Kamera soll eine direkte Datenübertragung zum Speicher der Renderfarm während der laufenden Aufzeichnung ermöglichen. Der interne Hochleistungsspeicher von Volucam puffert Rawvideos, während der 10GigE-LWL-Anschluss der Kamera gleichzeitig gepufferte Videos über einen 10GigE-Switch an den Speicher der Rendering-Farm überträgt. Ein PC-Cluster wird für die temporäre Videospeicherung nicht mehr benötigt, was die Studiokonfiguration enorm vereinfachen soll. Die Reduzierung von Hardware und Verkabelung führt zu einem Studio, das einfacher zu konfigurieren und zu bedienen und dessen Support leichter wird, sagt IO Industries.

Der Hersteller kündigt an, dass Volucam zunächst mit Optionen für 1TB oder 2TB physischen internen Speicher verfügbar sein wird. Ein Lossless Compression Engine in der Kamera soll optional verfügbar werden, um die Aufnahmezeiten zu verlängern.

IO Industries gab an, dass Volucam mit unterschiedlichen Sony IMX Global Shutter CMOS-Bildsensoren mit wählbaren Bildraten verfügbar werden soll, etwa mit 12MP/60fps, 4K/90fps und HD/300fps.

Weitere Funktionen und Ausstattungsmerkmale der Kamera: Multikamerasynchronisation, ein LTC-Eingang, ein Live-Videoausgang mit 12G-SDI, eine Wechselobjektivhalterung für C-Mount- und Canon EF-Mount-Objektive und eine optionale Kamerasteuersoftware zur Administration der Kamera-Settings in großen Studiokonfigurationen.

Download technischer Daten.