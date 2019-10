IBC2019: MCI zu Hamburg Open, IP-Testlab und Projekten

MCI-Geschäftsführer Max Below erläutert im IBC-Video Hintergründe zur kommenden Hamburg Open 2020 und nennt Details zum IP-Testlab und zu Projekten.

MCI wird die in den vergangenen Jahren immer weiter gewachsene Branchenveranstaltung Hamburg Open ab 2020 verändern: das Event wird künftig in Kooperation mit der Hamburg Messe und Congress GmbH (HMC) ausgerichtet. MCI-Geschäftsführer Max Below erläutert im Video die Hintergründe für diese Entscheidung. Darin sieht MCI das Potenzial für eine Weiterentwicklung. Bleiben soll aber, dass die Branche sich zum Jahresauftakt entspannt austauschen kann — das werde auch in der neuen Konstellation möglich sein, so Below. Nun habe man aber den Vorteil, thematisch noch mehr Bereiche abdecken zu können, ergänzt er.

IP-Testlab

Max Below erläutert im Video auch die Hintergründe des IP-Testlabs, das MCI im Sommer 2019 umsetzte (weitere Infos). Dabei simulierte, experimentierte und testete ein MCI-Projektteam mit einem Versuchsaufbau aus Komponenten unterschiedlicher Hersteller diverse Use-Cases und präsentierte anschließend die Ergebnisse. Letztlich ging es um die Frage: Wie kann man eine bestehende SDI-Struktur in eine IP-basierte Struktur migrieren und dort abbilden? Das Projektteam diskutierte gemeinsam mit Kunden über Umsetzbarkeit, Potenziale und Probleme einer netzwerkbasierten Infrastruktur.

Aktuelle Projekte

Im Bereich Systemintegration setzt MCI in diesem Jahr etliche große Projekte um, so etwa die Regionalstudios für den WDR. Hier plant MCI den Ross-Router Ultrix und den Mischer Carbonite zu installieren. Parallel dazu realisiert MCI gemeinsam mit dem WDR, IBM und Arvato eine zentrale Austauschplattform zur perspektivischen Anbindung der Regionalstudios.

Bei einem anderen MCI-Projekt ging es um den Deutschen Bundestag. Hier erneuerte MCI die dortige Audioinfrastruktur und setzt dabei Komponenten von Lawo und Clearcom ein.

Mit DTC, einem Entwickler für Drahtlos-Technik, ist MCI am Bau von fünf Ü-Wagen beteiligt und plant zudem ein weiteres Projekt auf einem Trainings-Campus.

Für den MDR in Leipzig setzt MCI Hörfunkprojekte um.

Max Below erläuterte zusammenfassend, dass MCI in den vergangenen Jahren im Bereich Medientechnik sehr erfolgreich gewesen sei und sich das in unterschiedlichsten Bereichen und Branchen zeige. Auch der Bereich Service spiele eine wichtige Rolle, so Below, insbesondere aus dem Corporate-Bereich gebe es viel Interesse und Bedarf.

Below ergänzt, dass MCI zudem auch umfassendes Consulting und Projektplanung biete.