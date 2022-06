Die zweitägige Sommerausgabe der Hamburg Open 2022 endet mit guter Stimmung.

Nach über zwei Jahren coronabedingter Pause fand die Hamburg Open, das Networking-Event für die Technik- und Kreativschaffenden der Broadcast- und Medientechnikbranche, diesmal als Sommerausgabe am 1. und 2. Juni 2022 auf dem Messegelände statt. Die Besucher konnten zahlreiche Vorträge und Paneldiskussionen auf zwei Bühnen besuchen und sich intensiv mit Herstellern und Bekannten und Kollegen austauschen.

Mit mehr als 170 ausstellenden Unternehmen auf 50 Prozent mehr Ausstellungsfläche zogen die Hamburg Open rund 1.500 Besucherinnen und Besucher an, so die Messeveranstalter. Den Machern des Branchenevents, der Hamburg Messe und Congress (HMC) und ihrem Kooperationspartner Studio Hamburg MCI, ist es damit gelungen, das bisher größte Event in der Geschichte der Hamburg Open zu organisieren.

Die Gesprächspartner der Redaktion von film-tv-video.de hoben in weiten Teilen den wichtigen Networking-Aspekt der Veranstaltung hervor. Im Rahmen der Hamburg Open finde man einen sehr guten Rahmen, um sich auszutauschen oder aktuelle Themen zu diskutieren.

Wohl auch bedingt durch die größere Ausstellungsfläche und sicher auch aufgrund der großzügigen Aufteilung von Ständen und Gängen wirkte Hamburg Open in diesem Jahr nicht so gepackt wie schon in früheren Jahren, wenngleich die Veranstaltung sicher sehr gut besucht war.

»Gerade nach der langen Zwangspause ist die große Beteiligung Balsam für die Seele. Der enorme Zuspruch und das gezeigte Vertrauen bestätigen uns in unserer Arbeit und darin, wie wichtig die Hamburg Open und ihr besonderes Format für die Branche ist«, freut sich Bernd Aufderheide, Vorsitzender der Geschäftsführung der Hamburg Messe und Congress GmbH.

Max Below, Geschäftsführer bei Studio Hamburg MCI, ergänzt: »Die Hamburg Open ist mit ihrem einzigartigen Mix aus Expo, umfangreichem Rahmenprogramm und vor allem ihrem Networking-Charakter als Treffpunkt für die Broadcast- und Medientechnikbranche nicht mehr wegzudenken. Gerade beim diesjährigen Event wurde umso deutlicher, wie wichtig der persönliche Austausch ist.«

Die Zufriedenheit der ausstellenden Unternehmen spiegelt sich laut Ausrichter auch in den Anmeldungen für die Hamburg Open 2023 wider. Ein großer Teil der Ausstellungsfläche für das Folge-Event sei schon wieder vergeben. »Die Hamburg Open ist für uns eine sehr hochwertige Messe – die Besucher, die hier sind, haben eine sehr hohe Qualität. Man kann hier lange und intensive Gespräche führen und man merkt den Leuten an, dass sie viel Interesse haben, sich etwas anzuschauen, viel Neues zu erfahren. Das ist es, was für uns auf der Hamburg Open sehr interessant ist«, so Thomas Strohhäker, Pro Audio Event Manager bei Shure Europe GmbH.

Vorträge

Von Ausstellerpräsentationen über anwendungsnahe Fachvorträge bis hin zu intensiven Diskussionsrunden – das umfangreiche Rahmenprogramm, dieses Jahr verteilt auf zwei große Bühnen, stieß auf starkes Besucherinteresse und gab wertvolle Ein- und Ausblicke in die relevanten Themen der Branche. Viele Besucherinnen und Besucher nutzten direkt vor Ort die Chance, mit bekannten Branchengrößen über Anwendungsbeispiele und Best Practice zu diskutieren. Auf der neuen großen Ausstellerbühne konnten erstmals zahlreiche ausstellende Unternehmen über zwei Tage ihre Neuheiten und individuellen Lösungen zu vielen Praxisthemen präsentieren, und in einem angrenzenden Konferenzbereich wurden erstmals begleitende Seminare angeboten.

Networking

Der Networking-Charakter stand dieses Jahr besonders im Fokus. Während des gesamten Events nutzten die Teilnehmer die Möglichkeit, sich auf der großzügigen und zentral gelegenen Networking Area bei Snacks und Getränken zu den Eindrücken vor Ort auszutauschen, Kundengespräche zu führen oder einfach mal Pause zu machen.

Am Mittwochabend wurde hier auch zum Get-Together geladen. Die Ausstellerschaft sowie Besucherinnen und Besucher folgten der Einladung, in zwangloser Atmosphäre bei einem kühlen Getränk ihre Kontakte zu vertiefen und bei sommerlichen Klängen eines Live-Duos den ersten Messetag ausklingen zu lassen.

Hamburg Open 2023

Nächstes Mal findet die Hamburg Open wieder als Jahres-Auftakt-Event am 18. und 19. Januar 2023 in der Halle B6 des Hamburger Messegeländes statt.