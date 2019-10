IBC2019: Blick in den Ü-Wagen OBX

Chromaline hat für den italienischen Broadcast- und Event-Dienstleister Videe einen großen UHD-Übertragungswagen geplant und fertiggestellt. Das Video gewährt einen Blick in das neue Fahrzeug, Chromaline-Chef Nicola Dall’Asta erläutert die Besonderheiten.

Der italienische Broadcast- und Event-Dienstleisters Videe ist bereits seit 40 Jahren in der Außenübertragung aktiv und realisiert zahlreiche internationale Events.

Auf die steigende Nachfrage nach 4K und HDR hat der TV-Dienstleister nun mit einem neuen Ü-Wagen reagiert, dem OBX.







»Wir brauchten einen neuen LKW, der größer und leistungsfähiger denn je ist und bis zu 30 Kameras in nativer Ultra HD unterstützt«, erläutert Ilario Urbanetto, Chefingenieur von Videe. »Aber wir wollten auch, dass es das komfortabelste Fahrzeug ist, in dem man arbeiten kann. Bei der Arbeit an einem großen Host-Broadcast-Projekt können unsere Crews 14 Stunden oder länger im Truck sitzen — es ist uns sehr wichtig, dass sie sich wohlfühlen und dass sie ausreichend Raum haben, damit sie die bestmögliche Produktion liefern können.«

Chromaline als Systemintegrator

Mit dem italienischen Systemintegrator Chromaline holte sich Videe den passenden Partner ins Boot, der ein solches Fahrzeug bauen sollte. Nicola Dall’Asta, CEO von Chromaline, berichtet: »Ich arbeite seit meinem 14. Lebensjahr in der Außenübertragung und bin sozusagen in einem Ü-Wagen aufgewachsen. Ich wusste, dass wir komplett umdenken mussten, um die Wünsche von Videe zu erfüllen – angefangen beim Layout über die Verkabelung bis zum Boden — bei allem.«

Und so kam es, dass Chromaline bei der Entwicklung von OBX einen völlig neuen Ansatz in Bezug auf Design, Raumkonzept, Technik, Workflows und Innenarchitektur verfolgte. Nicola Dall’Asta, CEO von Chromaline erklärt: »Alles im Fahrzeug ist maßgeschneidert. Zusätzlich zu den umfassenden Produktionsmöglichkeiten war ein weiteres Ziel, einen Ü-Wagen zu entwickeln, in dem man bequem arbeiten kann — die Menschen stehen bei uns im Mittelpunkt. Bei der Entwicklung von OBX haben wir von Grund auf neu geplant, und unser Ziel war es, den Ü-Wagen komplett neu zu denken.«

Um nur einige Besonderheiten zu nennen, von denen die Mitarbeiter profitieren: Die Klimatechnik sorgt dafür, dass der Ü-Wagen alle zwei Stunden komplett mit frischem Sauerstoff versorgt wird, es gibt eine Fußbodenheizung und die Beleuchtung ist so optimiert, dass es auf den Displays keine unerwünschten Effekte zu sehen sind.

Eckdaten

Das Fahrzeug lässt sich mit bis zu 30 Kameras nutzen und kann in 4K und HDR produzieren. Es ist als seitlicher Triple-Auszug konzipiert und misst im betriebsbereiten Modus 13,9 x 5,6 x 2,55 m. Wenn man die volle Raumkapazität im betriebsbereiten Zustand ausgefahren hat, bietet der OBX 76 Quadratmeter Innenfläche.

Das Fahrzeug bietet zwei Regien und ist somit für Host-Broadcast-Produktionen bei großen Veranstaltungen geeignet, bei denen man Host-Produktion und unilaterale Produktion gerne in unterschiedlichen Bereichen umsetzt. Trotz der hohen Funktionalität, die OBX bietet, hat die Crew viel Platz. Zudem lassen sich die Produktionsbereiche auch individuell anpassen, je nach Produktionsanforderung.

Kameras und Bildmischer des Fahrzeugs stammen von Sony, das Audiopult stammt von Calrec und andere Signaltechnikkomponenten kommen von Imagine. Das Intercom-System hat Riedel zugeliefert, das Steuerungssystem Hi kommt von Broadcast Solutions.

Bildtechnik von Sony

OBX ist sowohl 4K/HDR-fähig als auch IP-fähig. Das Fahrzeug enthält umfassende Sony-Technik.

Herzstück ist der Multiformat-Videomischer XVS-8000, der IP Live und 4K- und HD-Produktionen ermöglicht, also SDI und IP kombiniert. Seine 5 M/E-Funktionalität ermöglicht auch mehrere Betriebsarten, einschließlich 4K- und HD-Simultanbetrieb.

Kameraseitig sind allein 18 HDC-4300 Systemkameras im Einsatz. Sie werden von zwei HDC-3500 Drahtloskameras und UHFR (Ultra High Frame Rate) Sony HDC-4800 Systemkameras ergänzt. Letztere können in Kombination mit dem BPU-4800 Basebandprozessor 4K Ultra HD-Bilder mit voller Auflösung mit bis zu 400P (8x) oder Full HD bei 800P (16x) aufnehmen. Dank des großen 35 mm CMOS-Sensors der HDC-4800 können die Kunden die Vorteile der PL-Objektive voll ausschöpfen, aber auch mit B4-Objektiven arbeiten.

Mit dem Display-Modell BVM-HX310 hat Sony einen High-End-Studio-Monitor geliefert. Er erreicht 1.000 Nits Helligkeit bei einem Kontrastverhältnis von 1.000.000 : 1 und liefert aus Herstellersicht beste 4K HDR-Bildqualität für die Bildkontrolle.

Processing mit Imagine

Beim Processing hat sich Chromaline für Imagine-Produkte entschieden. Im Mittelpunkt steht dabei der IP3-Router Platinum, der im OBX über 512 x 1024 Video-I/O und 8000 x 8000 Audio-I/O bietet. Die Videosignale können in HD oder 4K Ultra HD vorliegen, entweder im Quad-Link oder im 2SI-Format. Der Platinum IP3 beherrscht neben dem Switching auch Audio- und Videosignalverarbeitung und steuert die 14 Multiviewer-Displays innerhalb des Produktionsbereichs. Nicola Dall’Asta erläutert, dass sich damit bis zu 400 Quellen auf den eingebauten Monitoren darstellen lassen.

Weiter ist die modulare MCP-Lösung Selenio für die Signalverarbeitung einschließlich Dolby E-Encoding und -Management im Einsatz, zudem auch Selenio 6800+ Systeme. Um das Systemmanagement zu vereinfachen und einen schnellen Wechsel zwischen den Jobs zu ermöglichen, wird die Infrastruktur durch Imagines Magellan SDN Orchestrator in Kombination mit Hi, Human Interface, einer intuitiven und einfach zu bedienenden Steuerungssoftware für Live-Übertragungen und Medieninfrastrukturen, gesteuert.

Steuerung mit Hi

Das neue Hi-Steuerungssystem spiegelt den Ansatz des Ü-Wagens perfekt wider – es stellt den Benutzer in den Mittelpunkt. »Daher war es für uns eine natürliche Entscheidung, Hi im OBX einzusetzen«, sagt Nicola Dall’Asta.

Im OBX ist Hi für die Steuerung des Audio/Video-Routings, Multiviewer-Signale und Tally verantwortlich. Intuitive Touch-Bedienelemente und neu entwickelte Hi-Hardware-Bedienfelder vereinfachen den Produktionsalltag im Ü-Wagen. Hi ist ein nativ IP-fähiges Steuerungs-Tool und lässt sich im OBX nahtlos mit dem Imagine Communications Router, Embeddern und Multiviewern integrieren, erläutert Broadcast Solutions.

Über eine Benutzeroberfläche, die der von herkömmlichen intelligenten mobilen Geräten ähnelt, ermöglicht Hi eine einfache Steuerung und Überwachung komplexer Infrastrukturen. Es macht den Konfigurationsprozess intelligent und einfach, erkennt neue Geräte automatisch und schützt den Anwender vor Fehlkonfigurationen, so der Hersteller.

Intercom mit Riedel

Für die Intercom-Funktionalität hat sich Chromaline beim OBX für Riedel Artist-1024 Matrix- und IP-Smart-Panels entschieden. Sie sind im Zusammenspiel mit Riedel Bolero Talkback und AEQ ISDN im Einsatz.