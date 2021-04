Update zur IBC2021

Die IBC glaubt an eine Präsenzveranstaltung mit Hybridelementen im September und startet derzeit eine Online-Besucherumfrage, um weitere Meinungen einzuholen. Eine Verschiebung der Messe auf Dezember ist noch offen.

Die IBC hat weitere Details zu ihren Plänen bekannt gegeben. Die IBC glaubt demnach weiterhin an die Rückkehr eines Live-Events im RAI in Amsterdam in diesem Jahr (10. – 13. September 2021) und will Hybridelemente bieten für Besucher, die nicht nach Amsterdam reisen wollen. Die Veranstalter haben aber auch eine Ausweichoption vom 3. bis 6. Dezember 2021 in petto.

»Die Branche bestätigt uns, dass sich die Leute gerne wieder treffen möchten wollen, nachdem sie lange Zeit getrennt waren. In den kommenden Monaten werden wir anhand unterschiedlichster Faktoren entscheiden, wann die Veranstaltung stattfinden kann und in welchem Format. Von Makrotrends wie der Einführung und Erprobung von Impfstoffen bis hin zur Reisebereitschaft unserer Teilnehmer werden wir alle Dinge berücksichtigen, wenn wir diese wichtigen Entscheidungen treffen«, so Michael Crimp, Chief Executive der IBC.

»Wir wollen die Meinungen der gesamten IBC Community einholen. Deshalb starten wir heute eine Besucherumfrage und werden nächste Woche in Zusammenarbeit mit der IABM auch eine gezielte Ausstellerumfrage durchführen. Wir alle haben in diesem Jahr die Möglichkeit, anders zu denken. Ein gutes Beispiel dafür ist, wie wir auf Hybrid/Digital setzen, um der IBC mehr Reichweite als je zuvor zu geben. Wir sind auch bereit, die Veranstaltung in den Dezember zu verlegen, wenn dies das sicherste und wertvollste Ergebnis bringt. Wir möchten die IBC Community dazu ermutigen, diesen Ideen gegenüber offen zu sein, wenn sie die Umfragen ausfüllen.«

Die Besucherumfrage ist jetzt live.

IBC hat ExpoPlatform, eine KI-gestützte Plattform für hybride und Online-Messen und -Konferenzen, zur Unterstützung ihres digitalen Angebots ausgewählt. Damit wolle man eine überzeugende hybride Veranstaltung schaffen.

Die IBC konzentriert sich auf die Frage, wie eine sichere Umgebung geschaffen werden kann. Der Zutritt zur IBC 2021 wird sich demnach ähnlich anfühlen wie der Besuch einer großen Sportveranstaltung oder eines Rockkonzerts in einer Arena. Bei solchen Großveranstaltungen gibt es einen Umkreis um den Veranstaltungsort, an dem die Besucher Sicherheitskontrollen, Taschenkontrollen und Ausweis-/Ticketkontrollen durchlaufen. Bei der IBC 2021 wird ein ähnlicher Ansatz verfolgt, mit mehreren Eingangspunkten, an denen die Besucher gemäß der Covid-Gesundheits- und Sicherheitsprotokollen abgefertigt werden. Das bedeutet, dass sich die Besucher innerhalb und außerhalb des RAI-Komplexes frei bewegen können, ohne dass weitere physische Kontrollen durchgeführt werden müssen – was Warteschlangen und Staus minimiert. Es werden verschiedene technologische Hilfsmittel eingesetzt, darunter Opt-in-Gesichtserkennung für die kontaktlose Registrierung und das Abholen der Ausweise sowie künstliche Intelligenz zur Überwachung der Besucherbewegungen und zur Kontrolle der Kapazität in allen Bereichen.

Crimp betont: »Wir sind uns bewusst, dass die IBC 2021 vielleicht die erste große Veranstaltung ist, die viele Menschen für einige Zeit besuchen werden. Seien Sie versichert, wir stecken viel Zeit und Energie in die Planung, wie dieses Erlebnis in diesem Jahr aussehen wird. Die Welt hat sich sehr verändert, seit wir alle das letzte Mal auf einer Messe waren, und die IBC 2021 wird dies widerspiegeln. Wir haben eng mit der Stadt Amsterdam und dem RAI zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass die Teilnehmer das Beste aus der IBC 2021 herausholen können und gleichzeitig die Sicherheit aller gewährleistet ist. Wir haben eine große Verpflichtung, dies richtig zu machen und das Vertrauen zu bestätigen, das uns seit über 50 Jahren entgegengebracht wird.«