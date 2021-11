IBC2021: Geänderte Covid-Situation in Holland

Die Regierung der Niederlande hat am Freitag die Covid-Regeln stark verschärft. Kann die IBC2021 stattfinden?

Noch gibt es keine definitive Aussage des Veranstalters dazu, ob die für 3. bis 6. Dezember 2021 geplante IBC2021 in Amsterdam stattfinden kann.

»Dieses Thema, erfordert sorgfältige Überlegungen und wir werden unsere Pläne so bald wie möglich bekannt geben. Die Sicherheit und das Wohlergehen aller IBC2021-Teilnehmer hat für uns weiterhin oberste Priorität«, schreibt der Veranstalter hier auf seiner Website.

Dass die Durchführung der IBC2021 nun erneut gefährdet ist, liegt an der aktuellen Corona-Lage in einigen europäischen Ländern. So sind auch in den Niederlanden nun massiv ansteigende Infektionszahlen zu verzeichnen, und deshalb hat die niederländische Regierung am Abend des 12.11.2021 die Corona-Regeln in Holland insgesamt stark verschärft und die Möglichkeit geschaffen, in Hotspots noch weitere Maßnahmen zu ergreifen.

Demnach gelten seit 13. November 2021 in den Niederlanden für mindestens drei Wochen:

Gastronomische Einrichtungen müssen zwischen 20 Uhr und 6 Uhr geschlossen bleiben

Supermärkte, Drogerien, Bäcker und ähnliches müssen abends um 20 Uhr schließen

Die meisten anderen Geschäfte müssen um 18 Uhr schließen

Veranstaltungen, wie Weihnachtsmärkte und ähnliches, müssen ebenfalls um 18 Uhr schließen. Davon ausgenommen sind nur Kulturveranstaltungen (Konzerte, Theater, Kino) mit einem festen Sitzplatz

Veranstaltungen sind nur von 6 bis 18 Uhr erlaubt und es sind maximal 1.250 Personen in einer Halle zugelassen

Sportveranstaltungen dürfen nur noch ohne Publikum stattfinden

Es muss wieder ein Mindestabstand von 1,5 m Abstand zwischen Personen gehalten werden, wenn diese nicht zu einem gemeinsamen Haushalt gehören. Davon ausgenommen sind Einrichtungen, bei denen ein 3G-Nachweis Pflicht ist

In Privathaushalten sollen nicht mehr als vier Gäste empfangen werden

Was genau von diesen Regeln auf die IBC2021 angewendet werden muss, klären die Veranstalter offenbar noch und diskutieren das auch mit den Ausstellern, Teilnehmern und Trägern der IBC.