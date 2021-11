IBC2021 wurde abgesagt

Die IBC2021 wurde soeben als Präsenzveranstaltung offiziell abgesagt.

Die IBC hat am Nachmittag des 23. 11. 2021 bekanntgegeben, dass die IBC2021 abgesagt ist. Es wird keine Präsenzveranstaltung in Amsterdam geben. Die digitalen Aktivitäten sollen aber unverändert durchgeführt werden.

»Dieser Schritt folgt der wachsenden Besorgnis über die Covid-19-Situation in den Niederlanden, die sich in der letzten Woche verschlechtert hat, sowie auf Rückmeldungen von Ausstellern und Besuchern aus der IBC-Community«, heißt es in einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung des Veranstalters.

Ausschlagend für diese Entscheidung des IBC-Partnership-Boards war demnach der Wunsch, »Aussteller und Besucher davon abzuhalten, in die Niederlande zu reisen«.

Kritik im Vorfeld

Im Vorfeld dieser nun erfolgten Absage hatte es sehr viel Kritik am bisherigen Festhalten der IBC an einer Präsenzveranstaltung gegeben. Trotz der aktuellen Lage mit wachsenden Covid19-Infektionen in den Niederlanden und anderen europäischen Ländern, wie Deutschland, Österreich, Belgien und vielen (süd)osteuropäischen Ländern, hatte der Veranstalter bis vor kurzem geplant, eine Präsenzveranstaltung unter erhöhten Sicherheitsnahmen durchführen zu wollen.

Immer mehr Aussteller hatten aber in den vergangenen Tagen veröffentlicht, dass sie in diesem Jahr nicht an der IBC teilnehmen würden (Meldung), und auch in der Vorwoche hatten viele schon Unmut und Bedenken geäußert, sowie Absagen vollzogen (Meldung).