IBC2021 Awards vergeben

Mit den diesjährigen Auszeichnungen wurden Zusammenarbeit und Innovation in der Content- und Technologiebranche gewürdigt. Die Zeremonie fand online statt.

Die IBC gab die Gewinner der begehrten IBC2021 Innovation Awards bekannt. Die Verleihung wurde virtuell auf der Plattform »IBC Digital« durchgeführt. Mit den diesjährigen Auszeichnungen wurden Zusammenarbeit und Innovation in der Content- und Technologiebranche gewürdigt, besonderer Wert wurde darauf gelegt, dass die Unternehmen eine Marktherausforderung erkannt und gemeinsam eine Lösung erarbeitet hatten.

Die IBC2021 International Honour for Excellence, die höchste Auszeichnung der IBC, ging an Barbara Slater, BBC Director of Sport. Sie ist die erste Frau in diesem Amt und eine Pionierin für Frauen in der Sportberichterstattung weltweit. Barbara Slater wurde 2009 zur BBC-Direktorin für Sport ernannt. Eine ihrer ersten Aufgaben war die Entwicklung der plattformübergreifenden Berichterstattung über die Olympischen Spiele 2012 in London. Heute arbeitet sie eng mit anderen Sendern und Sportverbänden zusammen und berät unter anderem das IOC. Im Jahr 2014 wurde sie für ihre Verdienste um die Sportberichterstattung zum OBE ernannt.

»Ich möchte der IBC ein großes Dankeschön aussprechen. Ich fühle mich unglaublich geehrt, diese prestigeträchtige Auszeichnung zu erhalten. Während meiner Zeit bei BBC Sport habe ich erlebt, wie sich die Branche verändert hat. Die Technologie hat den Weg für eine außergewöhnliche Qualität und ein außergewöhnliches Angebot geebnet, das die Zuschauer jetzt genießen können«, sagte Barbara Slater. »Ich bin unglaublich stolz darauf, dass BBC Sport dazu beigetragen hat, denn jetzt werden die Leistungen der Sportlerinnen so gefeiert, wie sie es verdienen. Ich bin glücklich und stolz, seit vielen Jahren in der Sportbranche tätig zu sein, und ich bin unglaublich optimistisch, was ihre Zukunft angeht.«

IBC Innovation Awards

Den Innovationspreis für Content Everywhere erhielt BT Sport für die Entwicklung neuer Technologien für die BT Sport App, mit der die Fans ihre Lieblingssportarten zu Hause live erleben können.

»Ich freue mich sehr, dass die App von BT Sport mit einem IBC Award ausgezeichnet wurde. Wir sind sehr stolz auf unsere Innovationen rund um die App, wie etwa unsere Spieltags-Features«, so Jamie Hindhaugh, COO von BT Sport. »Ich muss auch unsere fantastischen Partner Second Spectrum, Sceenic, Visualise, Tiled Media, Deltatre, Moov und Opta erwähnen. Vielen Dank an sie, und vielen Dank an die IBC für diese Auszeichnung.«

Vier weitere Projekte waren in dieser Kategorie in die engere Wahl gekommen: DFL Deutsche Fußball Liga für die Verbesserung der Bundesliga-Übertragung mit einem interaktiven Service; In The Room nutzte KI und exklusive Ultra HD-Inhalte, um Verbrauchern die Möglichkeit zu geben, von Angesicht zu Angesicht mit Persönlichkeiten wie Nile Rodgers zu interagieren; Mediapro wurde für das schnelle Wachstum von Ubeat, seiner Multiplattform für eSports und Unterhaltung, in die engere Wahl gezogen; und Sky Sports und SimplyLive für ihre Remote-Produktionspartnerschaft, die eine echte Cloud-basierte Multikamera-Produktionsumgebung geschaffen und bereitgestellt hat, die auch einen positiven Einfluss auf die Umwelt hat.

Riot Games erhielt den IBC2021 Innovation Award for Content Distribution für die weltweit erste Organisation, die JPEG XS-Kompression für zwei große transatlantische eSports-Turniere einsetzte.

»Vielen Dank für diese Ehre. Im Namen aller Mitarbeiter von Riot Games möchten wir uns zunächst bei unseren Fans auf der ganzen Welt bedanken, die uns bei unseren Veranstaltungen unterstützt haben. Es war ein unglaublich herausforderndes Jahr, eine Weltklasse-Produktion abzuliefern, ganz zu schweigen von der Erprobung einer neuen, noch nie zuvor getesteten Technologie. Ich könnte nicht stolzer sein auf das, was wir erreicht haben, als unser Team von talentierten Ingenieuren bei Riot und unsere technischen Partner. Vielen Dank, IBC, für die Unterstützung von Innovationen in unserer Branche und für die Auszeichnung mit diesem Preis», so Scott Adametz, Director, Infrastructure Engineering bei Riot Games.

Weitere vier Projekte kamen in dieser Kategorie in die engere Wahl, darunter: Boeing für die Live-Übertragung der Rückkehr des Starliners aus der Umlaufbahn in HD-Qualität mit einer Latenz von unter einer Sekunde von einem abgelegenen Wüstenstandort für NASA TV; BT Sport für die vollständige Remote-Übertragung des Uefa-Europa-League-Finales 2021 aus Polen in 4K, HDR und Dolby Atmos-Sound; MGM Studios für die Einführung einer neuen Blockchain-gestützten Plattform mit Eluvio, die eine effizientere, sicherere und kostengünstigere Möglichkeit bietet, Inhalte aus einer Bibliothek von mehr als 20.000 Film- und Fernsehtiteln an seine Vertriebshändler zu liefern; und Migo für die Schaffung einer völlig neuen Möglichkeit, digitale Inhalte in Ländern zu liefern, in denen es keine weit verbreitete Breitbandinfrastruktur gibt.

Remote Recording Network gewann zusammen mit Technologiepartnern unter der Leitung von Riedel Communications den IBC Innovation Award for Content Creation für die erste vollständig dezentralisierte Produktion eines globalen Live-Musik-Events.

»Remote Recording Network und Riedel Communications freuen sich über die Auszeichnung mit dem IBC Innovation Award für unser gemeinsames Projekt Around the World in 80 Milliseconds«, so Peter Brandt, CEO von Remote Recording Network.

»Unser Team hat Kameraleute, Lichtdesigner, Videoregisseure und Tontechniker auf der ganzen Welt miteinander verbunden und damit ein für alle mal bewiesen, dass es möglich ist, eine komplette Musik-Event-Produktion aus der Ferne zu steuern. Ich möchte mich bei TV Scala und Riedel sowie bei allen unterstützenden Partnern, Video-, Licht- und Tonregisseuren und der vierzigköpfigen Crew in Europa und den USA bedanken, die dies möglich gemacht haben.«

film-tv-video.de hatte über dieses ambitionierte Projekt ausführlich berichtet.

Drei weitere Projekte waren Finalisten in dieser Kategorie: Netflix für den ersten handgezeichneten Anime mit experimentellem 4K und HDR; Songbird, der als erster amerikanischer Spielfilm während des Covid Lockdowns mit Hilfe von Camera-to-Cloud-Technologie wieder in Produktion ging; und Timeline Television für seine Remote Broadcasting App Stream Anywhere, die den Produktionsteams großer britischer Sender half, remote von einer Reihe von Standorten zu filmen.

IBC Special Award

IBC2021 vergab einen Sonderpreis an NBCUniversal für die technische Umsetzung der Olympischen Spiele in Tokio, die es den Zuschauern ermöglichte, Live-Action in Ultra HD zu genießen: 4k-Auflösung, Farben mit hohem Dynamikumfang und Dolby Atmos-Sound.

Während die Produktionsprozesse für aufgezeichnete, geskriptete Inhalte in Ultra HD inzwischen gut etabliert sind, war NBCUniversal führend bei der Entwicklung der notwendigen Technologie für Single-Stream-Produktionsworkflows im Sport.

NBCUniversal deckte die gesamte Content-Pipeline ab, vom Erwerb und der Verwaltung von 4k-Inhalten im HLG-Farbraum bis hin zu einer neuen Version seines Skypath Distributionssystems, das sicherstellte, dass die Ultra HD-Versionen für mehr als 200 lokale Fernsehsender in den USA verfügbar waren. Dadurch wurde sichergestellt, dass das volle 4K-, HDR- und Dolby Atmos-Ultra-HD-Erlebnis für 70 % des Landes verfügbar war.

David Mazza, CTO der NBC Sports Group und Olympics, und Clarence Hau, SVP von NBCUniversal Operations & Technology, sagten: »Wir fühlen uns geehrt, von der IBC mit dieser prestigeträchtigen Auszeichnung geehrt zu werden. Die Spiele in Tokio waren der Höhepunkt der jahrelangen Entwicklung von HDR- und Atmos-Live-Produktion und -Distribution, die zu den heutigen verfeinerten Techniken geführt haben. Wir sind der IBC dankbar für die Anerkennung dieser Leistung der technischen Teams von NBC Sports und Operations & Technology.«

Best Technical Paper

Der IBC2021 Award für Best Technical Paper geht an ein großes Team von BBC Research & Development für ihr Paper »Stronger together: cross-service media recommendations«.

Ziel des Papers ist es, den Verbrauchern ein einziges Portal zu mehreren Medienseiten mit intelligenten Verweisen zwischen den Diensten zu bieten. Wenn ein Verbraucher beispielsweise häufig einen bestimmten Sänger auf Spotify hört, würde der Dienst auch Benachrichtigungen senden, wenn dieser Künstler im BBC-Radio und -Fernsehen zu hören ist, das online verfügbar ist.

Das Team stellte sich den rechtlichen, kommerziellen und ethischen Herausforderungen, die mit dem Schutz der Verbraucherdaten und der Wahrung der Geschäftsziele der einzelnen Dienste verbunden sind, während gleichzeitig der Nutzen für den Nutzer maximiert wird. Dabei wurden die neuesten Erkenntnisse über die Speicherung und den Schutz öffentlicher Daten berücksichtigt und eine Demo-Smartphone-App entwickelt.

Hannes Ricklefs von BBC Research & Development, einer der Autoren des Papers, sagte: »Wir sehen, dass sich die Rundfunkindustrie in den Online-Bereich bewegt und über Fernsehen und Radio hinausgeht. Wir müssen Wege finden, um unseren öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf digitale Dienste zu bringen. In diesem Zusammenhang glauben wir, dass der Umgang mit persönlichen Daten unter Wahrung der Privatsphäre und mit ethischen Kontrollen ein sehr wichtiges Thema ist. Wir sind dankbar für diese Auszeichnung, weil wir hoffen, dass das Konzept, das wir in diesem Papier beschrieben haben, ein Katalysator für weitere Innovationen und Entwicklungen in diesem Bereich sein wird.«

Als Teil der Jury war Redaktionsmitglied Christine Gebhard an der Entscheidung für die Preisvergabe der Innovation Awards in drei Kategorien beteiligt.