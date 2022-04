C2C mit Atomos

Atomos Connect und Shogun Connect ermöglichen die Aufzeichnung direkt von der Camera in die Cloud.

Atomos hat zwei neue netzwerkfähige Devices vorgestellt: Atomos Connect und Shogun Connect. Atomos Connect ist ein Netzwerk Device, das speziell für den Anschluss an den Displays/Recorern Atomos Ninja V und Ninja V+ wurde. Shogun Connect ist ein All-in-One-Produktionsgerät, in das alle vernetzten Technologien integriert sind.

Die beiden neuen Geräte lassen sich nahtlos in Frame.io Camera to Cloud (C2C) integrieren. Konkret ist es möglich, Footage vom Set direkt via Atomos Connect oder Shogun Connect in der Cloud auf Frame.io aufzuzeichnen. Dabei hat man die Wahl, ob man gleichzeitig hochwertige »Hero«- und bandbreiteneffiziente »Proxy«Dateien mit passenden Dateinamen und Timecode aufzeichnen möchten. Proxys werden dabei in HEVC (H.265) aufgezeichnet, »Hero«-Clips in voller Auflösung, entweder in Avid DNxHR/HD, Apple ProRes oder auf dem Ninja V+ und Shogun Connect in ProRes Raw.

Jeder Proxy kann automatisch auf Frame.io hochgeladen werden, wobei die neue Atomos Progressive File Transfer Technologie zum Einsatz kommt, die mit der Übertragung der Datei bereits während der Aufnahme beginnt.

Mit diesem Workflows kann der Schnitt unmittelbar nach dem Upload der Kameradaten stattfinden.

»Diese neue Partnerschaft mit Frame.io steht für unser Engagement, unseren Kunden die fortschrittlichsten und umfassendsten Produktions-Workflow-Optionen zu bieten«, sagt Trevor Elbourne, Interims-CEO von Atomos.

Atomos Connect

In Verbindung mit der Ninja V/ V+ verwandelt die Atomos Connect Kameras in voll integrierte Geräte, die eine Reihe fortschrittlicher Cloud-basierter Workflows unterstützen.

Atomos Connect verfügt über eine 12G-SDI-Schnittstelle für den Anschluss digitaler Kameras. Zudem ist Atomos AirGlu Wireless Timecode für die nahtlose Synchronisation aller Kameras integriert. Es gibt mehrere Stromversorgungsoptionen sowie Wi-Fi 6, Netzwerk-Gigabit-Ethernet und Bluetooth LE-Funktionen für flexible Verbindungen.

Das Zubehörteil für die Datenübertragung vom Set in die Cloud hat ein schlankes Profil, das bündig mit der Rückseite des 5-Zoll-Geräts abschließt und den kompakten, leichten Formfaktor des Ninja V/V+ ergänzt. Atomos Connect wird ab Juni bei Atomos-Händlern weltweit erhältlich sein, der UVP soll bei 399 Euro liegen.

Shogun Connect

Shogun Connect ist ein voll integriertes Produkt und bietet HDR-Monitoring und Raw-Aufzeichnung sowie fortschrittliche Netzwerk- und Cloud-Workflows.

Der 7-Zoll-HDR-Bildschirm ist sehr hell (2000 nits) und soll sich sehr angenehm bedienen lassen. Shogun Connect verfügt über ein umfangreiches Angebot an Schnittstellen, darunter ein Loop-Through 12G SDI In und Out zur Unterstützung von SDI Raw, Atomos Sync Timecode-Technologie für nahtlose Kamerasynchronisation, mehrere Stromversorgungsoptionen für Studio- oder Location-Drehs sowie Wi-Fi 6, Netzwerk-Gigabit-Ethernet, Bluetooth LE und USB C für flexible Allround-Verbindungen. Shogun Connect wird ab Mitte des Jahres über Atomos-Händler weltweit erhältlich sein, der UVP liegt bei 1299 Euro.

Frame.io Camera-to-Cloud

Seit der Markteinführung Anfang 2021 nutzen viele Produktion die Camera to Cloud Funktionalität, um Filmmaterial sofort vom Set zu den Postproduktions-Teams zu bringen. Die Dateien werden über standardmäßige 4G LTE-, 5G- oder Wi-Fi-Netzwerke an Frame.io übertragen. Redaktionsteams, die Frame.io NLE-Integrationen nutzen, können also sofort mit dem Kameramaterial arbeiten. Kunden müssen nicht mehr auf lange Dateiübertragungen oder den Versand von Festplatten warten. Mit dem HDMI-Videostream, der von Atomos Connect und Shogun Connect erfasst wird, können nun auf einen Schlag sehr viele Produktionsteams einen C2C-Workflow realisieren.

Sobald ein Atomos Connect oder Shogun Connect mit einem Frame.io-Projekt gekoppelt ist, steht jede Aufzeichnung nn sofort zur Verfügung, um sie in Frame.io anzusehen oder beispielsweise in Premiere Pro, Final Cut Pro und DaVinci Resolve zu schneiden. Die Kombination von Atomos-Geräten mit Frame.io ermöglicht es jeder Produktion, ihren dezentralen, verteilten Workflow zu beschleunigen, unabhängig von Budget, Crew oder Kameratyp.

Verfügbarkeit

Die Connect-Geräte können in Kürze bei Atomos-Fachhändlern weltweit vorbestellt werden und werden im Juni 2022 ausgeliefert. Alle Atomos Cloud Studio Services werden ab Juni für drei Monate kostenlos zur Verfügung stehen.