Atomos: C2C-Funktionalität für Zato Connect

Der Monitor/Recorder der Einstiegsklasse Zato von Atomos macht Camera-to-Cloud-Workflows erschwinglicher.

Ein kostenloses Firmware-Update für den Monitor/Fieldrecorder Zato Connect von Atomos ergänzt dessen Funktionalität um C2C-Funktionalität. Mit seinem Nettopreis von rund 400 Euro ist Zato Connect damit die bei weitem günstigste Möglichkeit, praktisch jede HDMI-Kamera oder Webcam C2C-fähig zu machen.

Zato Connect ist ein leichter, akkubetriebener 5-Zoll-Monitor/Fieldrecorder. Der kann direkt an einer Kamera montiert, aber auch anderweitig eingesetzt werden. Mit dem jüngsten Update kann Zato eine Kopie der auf einer SD-Karte aufgezeichneten H.264-Datei mit fester Bitrate auch direkt auf Frame.io hochladen.

Die von Frame.io unterstützte Camera-to-Cloud-Technologie beschleunigt den Weg von der Kameraaufnahme in die Postproduktion drastisch. Man muss nicht mehr warten, bis Festplatten oder Speicherkarten in die Post geliefert oder Dateien von einem Gerät auf ein anderes kopiert werden: Die Dateien werden direkt von der Kamera in die Cloud hochgeladen. Cutter, Redakteure, Produzenten, Regisseure und Kunden können das gedrehte Material sofort sehen und mit der Bearbeitung beginnen.

»Im Gegensatz zu unseren anderen vernetzten Connect-Geräten zeichnet Zato keine ProRes- oder DNx-Dateien auf, so dass es in diesem Workflow keine Wiederverknüpfung von Dateien gibt«, erklärt Paul Scurrell, Senior VP Product bei Atomos. »Diese Lösung wurde entwickelt, um bearbeitete Inhalte superschnell auf Social-Media-Plattformen zu übertragen, wobei die HD H.264-Qualität mehr als akzeptabel ist. Es gibt derzeit keine andere Lösung, die C2C mit diesem Funktionsumfang zu diesem Preis bietet. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Kunden, wenn sie diesen neuen Workflow einmal ausprobiert haben, nicht mehr darauf verzichten wollen.«

Mit der bevorstehenden Einführung der Atomos-Cloud-Studio-Abonnementpläne können die Kunden die Bildqualität und die Bitraten-Einstellungen fein abstimmen, indem sie einen kostengünstigen monatlichen Plan abschließen.

Die Atomos-Connect-Produkte wurden bereits erfolgreich in Zusammenarbeit mit Adobe Camera-to-Cloud bei mehreren Veranstaltungen eingesetzt, darunter bei der 2023 Debüt-Show von Ralph Lauren (Meldung) und beim Sundance Film Festival in Utah (Meldung).

»Mit Zato Connect ist das Filmen direkt in der Cloud jetzt für praktisch jedes Budget erschwinglich. Zato ist der schnellste Weg, um die Aufnahme, Bearbeitung und Bereitstellung in den sozialen Medien zu beschleunigen«, kommentiert Michael Cioni, Sr. Direktor, Globale Innovation, Frame.io. »Filmemacher, kleine Unternehmen, E-Commerce, Gotteshäuser, Influencer und Non-Profit-Organisationen können sich mit Zato Connect das Leben leichter machen, und wir sind stolz darauf, Teil dieses neuen Workflows zu sein.«