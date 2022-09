Atomos: mehr C2C-Funktionalität

Mit mehr Raw-Kamerakompatibilität, Zato Connect und Cloud Studio will Atomos Camera-to-Cloud einfacher und praktikabler machen.

Atomos-Produkte mit dem Zusatz »Connect« bieten integrierte Features für Cloud-Funktionalität, genauer gesagt Camera-to-Cloud.

Die jüngste Ergänzung der Connect-Produktpalette von Atomos ist Zato Connect, ein 5-Zoll-Field-Recorder/Display, das HDMI- und USB-UVC-Quellen unterstützt. Schon heute kann Zato Connect zum Umschalten zwischen zwei Quellen, zum Überlagern von Grafiken, zum Aufzeichnen des bearbeiteten Programms sowie zum Streamen auf Plattformen wie Facebook Live, Twitch und YouTube verwendet werden. Ein zukünftiges Update, das noch vor Ende des Jahres erscheinen soll, soll erstmals auch die Camera-to-Cloud-Funktionalität von Adobe/FrameIO, mit Zato Connect direkt verfügbar machen.

Zato zeichnet dann einerseits in H.264 mit bis zu 80 MB/s auf SD-Speicherkarten auf und kann andererseits gleichzeitig Dateien über C2C direkt zu FrameIO hochladen, um eine schnelle Bearbeitung zu ermöglichen. Der aufgezeichnete Stream kann Quellen kombinieren, Grafiken und gemischte Audiodateien enthalten, um die Veröffentlichung in sozialen Netzwerken schneller und einfacher denn je zu machen.

Seit der Markteinführung Anfang 2021 wurde C2C laut Adobe von mehr als viertausend Produktionen genutzt, um Filmmaterial direkt vom Set mit entfernten Teammitgliedern zu teilen. Die Connect-Produkte ermöglichten erstmals C2C-Workflows für digitale Cine-, DSLM- und DSLR-Kameras. Zato Connect erweitert diese Reichweite durch die Einführung der Unterstützung von USB-UVC-Quellen noch weiter.

Mehr Raw-Unterstützung

Die Leistungsfähigkeit, Stabilität und Qualität von Apple ProRes Raw wird von digitalen Filmemachern auf der ganzen Welt geschätzt. Atomos-Geräte haben maßgeblich dazu beigetragen, dieses Format für eine Vielzahl von Kameras zugänglich zu machen und die kreativen Möglichkeiten für Produktionen jeder Art zu erweitern. Diese Arbeit wird weiterhin fortgesetzt, um ProRes Raw für noch mehr Kameras verfügbar zu machen: nun kommen neue Kameramodelle von Sony und Fujifilm hinzu.

Die ILME-FR7 von Sony ist eine neue PTZ-Kamera, die Wechselobjektive und einen Vollformat-Bildsensor kombiniert (Meldung). Die FR7 hat kein eigenes Display und ist in erster Linie für die Verwendung mit dem Remote Head konzipiert. Sie eignet sich aus Sicht von Atomos ideal für die Kombination mit dem 7-Zoll-Field-Recorder/Display Shogun Connect oder dem 5-Zoll Ninja V+. Beide Geräte verfügen über einen hellen HDR-Bildschirm und eine Reihe von Überwachungs-Tools, die die Leistung der Kamera ergänzen. Shogun Connect kann direkt, Ninja V+ mit dem Atomos Connect oder dem AtomX SDI-Modul auch 4K Apple ProRes Raw mit bis zu 120 fps über SDI aufzeichnen.

Fujifilm hat die X-H2 angekündigt, die einen 8K-Bildsensor in einer spiegellosen Kamera bietet. Die X-H2 hat den gleichen Formfaktor wie die beliebte X-H2S. Die Kamera gibt 12-Bit 8K Raw nur über HDMI aus und benötigt daher die zusätzliche Verarbeitungsleistung des Shogun Connect oder Ninja V+, um ProRes Raw mit bis zu 30 fps aufzuzeichnen.

Atomos Cloud Studio

Seit die ersten Atomos Cloud Services im Juni 2022 live gingen, konnten Kunden erleben, wie einfach ihre Geräte der Connect-Produktreihe für den Zugriff auf Atomos Stream für Twitch und YouTube und Atomos Capture to Cloud mit Unterstützung für Adobe/FrameIO konfiguriert werden können. Mit der Umstellung von Atomos Cloud Studio auf ein Abonnement-Modell ermöglicht Atomos auch die Unterstützung von Facebook Live und weiteren RTMP-Plattformen sowie das Hinzufügen von Funktionen für das Livestreaming an mehrere Ziele und erweiterte Steuerelemente für Videoqualitätseinstellungen.

Nach einer erfolgreichen Technologievorschau im Rahmen der NAB2022 (Meldung und Video) plant Atomos die Veröffentlichung von Live Production noch in diesem Jahr. Live Production ist ein vollständig cloud-basierter Werkzeugkasten für Live-Video und Remote-Zusammenarbeit. Mit Live Production können Videokreative von jedem Ort der Welt aus eine Live-Show mit höchsten Produktionswerten und höchster Qualität produzieren. Die Inputs werden mit extrem niedriger Latenz über die Atomos Connect-Geräte in die Cloud gestreamt. Der voll ausgestattete Video-Switcher und Sound-Mixer umfasst Videoeffekte, Grafiken und ein integriertes Talkback-System. Die Produktion von Live-Events und Multikameradrehs war noch nie so zugänglich und so einfach.