Bundespräsidentenwahl: ZDF setzt auf Media Broadcast

Bei der Wahl des kommenden Bundespräsidenten setzt das ZDF auf Übertragungsleistungen von Media Broadcast.

Bei der für Sonntag, 12.2. 2017 anberaumten Wahl des 16. Bundespräsidenten setzt das ZDF auf Übertragungsleistungen von Media Broadcast. Ein wichtiges Element der Live-Übertragung im ZDF stellen die schnellen und sicheren Glasfaserverbindungen des Dienstleisters dar. Sie verbinden das ZDF-Studio im Berliner Reichstagsgebäude mit dem Sendezentrum in Mainz. Darüber werden O-Töne, Interviews oder Impressionen von der Wahl in HD-Qualität übertragen. Die Einspeisung der Signale erfolgt vor Ort durch einen am Reichstag positionierten Ü-Wagen von Media Broadcast.

Bei wichtigen, historischen Ereignissen, wie der Wahl des deutschen Staatsoberhaupts, sind die Anforderungen an die Sendesicherheit natürlich besonders hoch. Dass in diesem Zusammenhang Media Broadcast als Deutschlands größter Service-Provider der Rundfunk- und Medienbranche vom ZDF ausgewählt wurde, betrachtet das Unternehmen natürlich als Auszeichnung.

Der Backbone, den Media Broadcast in diesem Zusammenhang nutzt, ist das zentrale Netzwerk für TV-Produktionen der Broadcast-Community in Deutschland. Er ermöglicht Sendern, Produzenten, Veranstaltern von Groß-Events oder der Industrie eine schnelle und sichere Medienübertragung mit garantierten Datenraten von bis zu 10 Gbit/s. Ergänzt wird das Netzwerk durch Event-Broadcasting-Services mit einer leistungsstarken SNG-Flotte, die für eine professionelle Bildübertragung bei höchster Signalqualität live und in HD sorgen.