TV 2 in Norwegen setzt auf NEP, DMC und EVS

TV2 in Norwegen erweitert und modernisiert seine Sportproduktion mit neuem EVS-Equipment und den Dienstleistern NEP Norway und DMC.

Der Privatsender TV 2 Norway besitzt ab März 2023 die Übertragungsrechte der höchsten norwegischen Fußballliga und wird alle Spiele der dortigen »Eliteserien« übertragen. Auch andere Sportrechte in Norwegen hat TV2 in erworben.

Um die dabei anfallenden Übertragungen durchführen zu können, schloss TV2 einen mehrjährigen Vertrag mit NEP Norway und dem schwedischen Unternehmen DMC Production ab, um qualitativ hochwertige Produktionen für ein breites Spektrum an einheimischen Sportarten sowie auch den Videoschiedsrichter-Betrieb auf Eliteserien zu liefern. In diesem Zug werden flexible Live-Produktions-, Replay- und VAR-Lösungen von EVS eingesetzt.

NEP wurde von TV 2 beauftragt, die TV-Produktion aller Spiele der Eliteserien — das sind die Spitzenspiele der norwegischen ersten Liga der Herren — und der Toppserien — der ersten Fußballliga der Damen in Norwegen — durchzuführen.

DMC wiederum wurde beauftragt, zentralisierte VAR-Kapazitäten für die Videoschiedsrichter für alle Spiele der Eliteserien bereitzustellen und in diesem Zug mehr als 600 Veranstaltungen pro Jahr zu produzieren, darunter alle verbleibenden Spiele der Herrenliga und der Toppserien sowie auch Handball-, Eishockey-, Basketball-, Volleyball- und Unihockey-Wettbewerbe (einer Variante von Hallenhockey).

Jens Cornelius Knudsen, Leiter der Abteilung Produktionsmodelle und Partnerschaften bei TV 2: »Die Idee ist, im Laufe der Zeit eine zentralisierte Produktion für 1.050 Produktionen zu schaffen. Gemeinsam mit NEP und DMC führen wir ein Produktionssystem ein, das kleinere Lkws vor Ort einsetzt und die Galerien in Oslo zentralisiert. Alle Stadien sind mit einer Multicast-Lösung verbunden, die es NEP, DMC und TV 2 ermöglicht, auf alle Signale von allen Spielstätten zuzugreifen. Die Produktionskosten sind ebenfalls ein wichtiger Faktor, wenn man in einem Land mit 5,5 Millionen Einwohnern arbeitet. Wir produzieren 1.050 Multikamera-Events und planen, 7.000 von KI produzierte Spiele zu zeigen.«

Für die Produktion der Eliteserien und anderer hochkarätiger Spiele wird NEP die LiveCeption-Signature-Lösung von EVS über eine zentralisierte IP-Produktionsplattform in ihrem Osloer Hub einsetzen, die es den Teams ermöglicht, Produktionen in höchster Qualität und mit maximaler Effizienz durchzuführen. Dies ist generell Teil der Strategie von NEP, die zentralisierte Produktion in den nordischen Ländern und weltweit auszubauen, basierend auf einem »Hub & Spoke«-Design mit einigen Verarbeitungsregionen, die über ein Hochleistungsnetzwerk und eine Stern-Topologie verbunden sind, bei der Control-Rooms einerseits und Field-Units (Spokes) anderseits mit den Verarbeitungszentren (Hubs) in den jeweiligen Regionen verbunden sind.

Die Lösung nutzt Produktionsserver des Typs XT-Via der neuesten Generation von EVS, die in einem zentralisierten Cluster innerhalb des Oslo-Hubs von NEP eingesetzt werden, so dass I/O-Ressourcen gemeinsam genutzt und den verschiedenen Produktionsanforderungen sowie den verschiedenen LSM-Via Benutzerpositionen in den Produktionskontrollräumen (PCR) zugewiesen werden können. Alle Kameras der verschiedenen Austragungsorte, einschließlich Super-Motion-Kameras (mit 2- bis 8-facher Geschwindigkeit), werden in hoher Qualität und mit geringer Latenz zum NEP-Oslo-Hub übertragen und auf dem XT-Via Cluster aufgezeichnet, um ein Höchstmaß an Replays und Highlights zu ermöglichen.

Um auch den sofortigen Zugriff auf die Inhalte für die verschiedenen Redaktionsteams zu gewährleisten, werden die Server über das leistungsstarke IP-Netzwerk XNet-Via von EVS miteinander verbunden. Die Replay-Operatoren werden das LSM-Via-Replay-System mit seinen erweiterten und anpassbaren Funktionen sowie der IP-Konnektivität nutzen, wodurch sie schneller, flexibler und kooperativer als je zuvor arbeiten können.

Eirik Nakken, Director Technology von NEP Norwegen: »Nachdem TV 2 seine neuen Sportrechte erworben hatte, stand NEP vor der Herausforderung, eine skalierbare, effiziente und zukunftssichere Lösung für die Produktion von norwegischem Spitzensport anzubieten. Da TV 2 den Ehrgeiz hat, dies auch auf eine umweltverträglichere Art und Weise zu tun, haben wir eine Lösung vorgeschlagen, die auf unserer zentralisierten Produktionsplattform basiert, wodurch die Notwendigkeit, Ausrüstung und Teams zu abgelegenen Arenen in ganz Norwegen zu schicken, reduziert wird. Durch die Zentralisierung der Content-Verarbeitung auf Basis der XT-Via-Plattform von EVS ergeben sich neue Möglichkeiten für effizientere Arbeitsabläufe und die Verteilung zusätzlicher Inhalte. Wir sind stolz darauf, TV 2 bei seinem Engagement für den norwegischen Sport ein zuverlässiger Partner zu sein.«

DMC wird in Oslo ein neues Sendezentrum mit einem zentralisierten VAR-Setup errichten, das aus einem großen Video Operating Room mit acht Videoschiedsrichter-Arbeitsplätzen und einem Supervisor-Posten sowie mehreren Control Rooms unterschiedlicher Größe besteht, um die Anforderungen von TV 2 an eine rationalisierte Produktion zu erfüllen. Alle Kameras der Eliteserien und anderer Sportstätten werden mit dem Produktionszentrum von DMC verbunden, was die Aufzeichnung von Live-Feeds auf einem Backend-Server von EVS ermöglicht. Dieser software-definierte Server wird es DMC ermöglichen, zwei unterschiedliche Anwendungsschichten zu betreiben: Xeebra von EVS für den VAR-Betrieb und das einheitliche Live-Produktionssystem X-One.

Über die intuitive Benutzeroberfläche von Xeebra können die Benutzer die wichtigsten Kamerawinkel, einschließlich Super-Motion-Kameras, in ihrer nativen Geschwindigkeit überprüfen und auswählen, mit Touch-und-Wisch-Gesten zum Heranzoomen und Analysieren jedes Winkels im Detail, und dann die relevanten Feeds zur endgültigen Überprüfung an den Offiziellen auf dem Feld zurücksenden.

Die X-One-Systeme, die in verschiedenen PCRs in der neuen zentralen Anlage von DMC eingesetzt werden, ermöglichen die Übertragung von noch mehr Sportarten und senken gleichzeitig die Gesamtproduktionskosten. Die X-One-Lösung wurde speziell für rationelle Produktionen entwickelt und ermöglicht es einer einzigen Person, alle für eine Produktion erforderlichen Aufgaben (Live-Schaltung, Sofortwiederholungen und Erstellung von Highlights, Grafiken durch NDI-Layer und Audiomischung) über intuitive Schnittstellen auszuführen. Eine Integration mit der cloud-basierten Overlay-Plattform von SingularLive gibt den Benutzern außerdem die Möglichkeit, schnell Sendegrafiken in ein Live-Programm einzufügen. Da X-One alles in einer einzigen Lösung vereint, wird es DMC dabei helfen, die große Anzahl von Produktionen in garantierter Sendequalität zu liefern.

»Wir wollten eine kosteneffiziente Lösung sowohl für den zentralen VAR-Betrieb als auch für kleinere Produktionen. EVS bot die ideale Lösung mit einer gemeinsamen Hardware-Plattform für beide Bereiche«, so Mats Berggren, COO DMC Norway AS.

Über TV2

TV 2 ist ein Privatsender in Norwegen. Er verfügt über Redaktionen in Oslo, Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, Stavanger, Kristiansand und Hamar. Der Sender ist mit Radio Norge und nach dem Erwerb der Nettavisen einer der dominierenden Medienakteure in Norwegen.