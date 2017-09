Gewinner Animago Award 2017

Die Animago Awards 2017 stehen fest und wurden in insgesamt elf Kategorien vergeben.

Rund 1.000 Digital Artists aus 58 Ländern hatten ihre Projekte für den internationalen Wettbewerb Animago Award 2017 eingereicht, der sich rund um 3D-Animation & Still, Visuelle Effekte (VFX), Design und Visualisierung dreht. Bei der Preisverleihung in der vergangenen Woche wurden im Münchener Kultur- und Veranstaltungszentrum Gasteig die Gewinner ausgezeichnet. Gefördert wird die Veranstaltung vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie und durch das Kompetenzteam Kultur- und Kreativwirtschaft der Landeshauptstadt München.

Die Gewinner

Bester Charakter

»Poilus«

Guillaume Auberval, Léa Dozoul, Simon Gomez, Timothé Hek, Hugo Lagrange,

Antoine Laroye & David Lashcari, Isart Digital, Frankreich

Beste Visual Effects

»Fantastic Beasts and Where to Find Them«

Rodeo FX, Kanada

Beste Werbeproduktion

»Canal Kitchen«

Unit Image, Frankeich

Bester Kurzfilm

»Afterwork«

Matte CG, Uson Studio, Apus Estudios, Ecuador, Peru, Spanien

Bestes Game Cinematic

»Beyond Good and Evil 2«

Cinematic Trailer

Unit Image, Frankreich

Bestes Still

»Her Eventual Hesitation«

Marek Denko, Tschechien

Bestes Motion Design

»Dust My Shoulders Off«

Grass Jelly Studio, Taiwan

Jury-Preis

»In a Heartbeat«

Beth David & Esteban Bravo, Ringling College of Art and Design, United States

Beste Nachwuchs-Produktion

»Less Than Human«

Steffen Bang Lindholm, Anna Eckhoff Ohrt Nissen, Ditte Marie Ludvigsen, Lasse Steinbeck, Matilde Søltoft, Morten Vestbjerg Bøgelund Lassen, Julie Rebecca Billeskov Astrup, Ida Marie Søndergaard, The Animation Workshop, Denmark

Beste Visualisierung

»Huawei Watch«

Glassworks London, Great Britain

Beste Architektur-Visualisierung

»Maisons Oxygène« Villa 3D Animation

Valentinstudio, Frankreich