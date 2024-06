Shortlist Best of Show Award 2024

Zehn Produkte wurden von der Jury für die letzte Runde des Best of Show Awards bei der Euro Cine Expo 2024 ausgewählt.

film-tv-video.de wird im Rahmen der Euro Cine Expo, die vom 27. bis 29. Juni auf dem Motorworld-Gelände in München stattfinden wird, einen Best of Show Award verleihen, gesponsert von TELTEC. Alle Aussteller der Messe konnten sich bis zum 7. Juni 2024 bewerben. Nun hat die Jury zehn Bewerbungen ausgewählt, unter denen dann einer als Gewinner im Rahmen der Euro Cine Expo mit einer Trophäe prämiert wird.

»Wir haben eine große Bandbreite an Einreichungen, die zeigen, wie innovativ die Unternehmen in diesem Bereich sind«, sagt Christine Gebhard von film-tv-video.de.

Mostafa Roya, Director of Sales bei TELTEC, betont: »Wir freuen uns sehr, auch in diesem Jahr die Verleihung des ‚Best of Show Award‘ von film-tv-video.de unterstützen zu können. Die Euro Cine Expo gilt für uns nicht nur als eines der bedeutendsten Events, sondern wir möchten auch aktiv Innovationen in unserer Branche fördern. Diese Initiative liegt uns besonders am Herzen.«

Die folgenden Produkte und Firmen wurden von der Jury für den Best of Show Award vorausgewählt und auf die Shortlist gesetzt (alphabetisch nach Herstellername):

Achtel, 9×7 Digital Cinema Camera

Ein bisher von traditionellen digitalen Kameras nicht erreichtes Maß an Schärfe soll diese kompakte Kamera im Seitenverhältnis von 4:3 mit Global Shutter und einem Sensor mit 65 Millionen Pixeln liefern. Aufgezeichnet wird in unkomprimiertem 16-bit Raw mit einem Datenstrom von bis zu 11 GB/s. Ein 65 Megapixel APS-H Sensor mit Rückseitenbelichtung generiert Bilder mit einer Auflösung von 18.7 x 14 K.

Aputure, Infinimat

Infinimat ist eine modular aufgebaute Softlicht-Flächenleuchte von Aputure, deren Grundelemente sich, wie es der Name suggerieren mag, bis in die Unendlichkeit aneinanderreihen lassen. Basis der Leuchte ist eine LED-Matte mit RGBWW LEDs als Lichtquelle. Alle von Aputure im Infinimat-Programm vorgestellten Leuchten basieren auf Quadraten mit einer Seitenlänge eines Fußes.

Astera, LunaBulb

LunaBulb sieht aus wie eine herkömmliche Glühbirne, bietet aber im Inneren alle kreativen Kontrollmöglichkeiten, die standardmäßig in Asteras Beleuchtungsökosystem enthalten sind. Die LED-basierte LunaBulb verbraucht nur 3,5 Watt, ist mit E26-, E27- und B22-Fassung erhältlich und wird wie eine herkömmliche Glühbirne direkt in eine Glühbirnenfassung mit Wechselstromanschluss geschraubt. Im Gegensatz zu einer konventionellen Glühbirne bietet sie dem Benutzer jedoch eine unvergleichliche kreative Kontrolle.

Bebob, MLmicro

Beim MLmicro handelt es sich um einen sehr vielseitigen 43Wh/14,4V/200W Akku mit Hotswap-/Pufferfunktion und einer Vielzahl an Ausgängen. Der MLmicro versorgt nicht nur V-Mount-Kameras, sondern auch umfangreiches Zubehör mit Strom – und ermöglicht zudem bei Kameras, Zubehör und Leuchten den Akkuwechsel im laufenden Betrieb.

Cineo, Lighting Reflex R10

Der Lighting Reflex R10 Scheinwerfer von Cineo ist ein Bi-Color LED-Linsen-Scheinwerfer mit engem Abstrahlwinkel. Die LED Lichtquelle ist in wechselbarer Stabform wie ein einseitig gesockelter HMI-Brenner ausgeführt und erzeugt mit 1000 W Leistungsaufnahme einen maximalen Lichtstrom von 90.000 Lumen bei 5600 Grad Kelvin.

Core SWX, Powerbase Edge Snap

Core SWX Powerbase Edge Snap ist ein kompaktes Akkusystem mit Magnetkupplung. Dadurch können mehrere Akkus durch Aufeinanderlegen miteinander verkoppelt werden. Der Akku hat eine Kapazität von 49 Wh. Durch das Stapeln kann man diese Kapazität auf 98 Wh oder 147 Wh erweitern. Kleinere Einzel-Akkus lassen sich bei Reisen im Flugzeug mitnehmen und sind beim Handkameraeinsatz von Vorteil.

Nanlux, Evoke 2400B

Die Nanlux Evoke 2400B ist eine Open Face Bi Color-Punktlichtquelle mit großer Lichtleistung, die vom Hersteller als vergleichbar mit 4 KW HMI oder 10 KW Glühlichtscheinwerfer beschrieben wird. Sie gehört zur Gruppe der ersten Hochleistungs-Punktleuchten mit LED Lichtquelle.

Pipe Lighting, Pipe Go

Pipe Lighting aus Hamburg stellt ausschließlich aufblasbare Leuchten mit integrierten LEDs her. Die neue Pipe Go wird als Ein-Personen Bi-Color-Leuchte beworben und misst 100 x 30 x 20 cm. Der Leuchtenkopf wiegt gerade mal 0,8 kg und kann in der Hand oder an einer Angel von einer Person getragen werden.

Second Reef, Coral Anamoprhic

Der Coral Anamorphic Objektivsatz von Second Reef besteht zunächst aus fünf Brennweiten, mit 35mm, 50mm, 75mm, 90mm und 120mm. Es handelt sich um ein Design mit anamorphem Frontelement im Faktor 1,5. Durch den Einbau einer Blende mit ovaler Öffnung wird in der visuellen Wirkung die Abbildungsanmutung eines Anamorphoten mit Faktor 2 erreicht. Außergewöhnlich ist für diesen Objektivtyp die extrem kurze Naheinstellungsgrenze von nur 45 cm.

Sony, Burano

Die Sony Burano-Kamera ist die kleinere Ausgabe des Sony Flag-Ship-Modells Venice 2 und bringt zum ersten Mal bei den professionellen Highend Kameras die Sensorstabilisierung zur Anwendung. Trotz vielfältiger Neuerungen ist die Burano-Kamera mit nur 2,9 kg noch einmal deutlich leichter als die Venice 2 und vor allem für bewegte Kameraeinsätze vorteilhaft zu nutzen.