Fußball-Youtuber mit RCS Launchpad für Analyse

»The Kick Off with Coral«, eine neue britische Fußball-Analyse-Show auf Youtube mit über 500.000 Abonnenten, arbeitet mit einer RCS Launchpad Touchscreen Sports Graphics Solution.

Social-Media-Fußballexperten kommentieren in der neuen Youtube Serie »The Kick Off with Coral« die britische Premier League – und erreichen damit bereits mehr als 500.000 Zuschauer. Produziert wird das ganze von der britischen Eventproduktionsfirma Formidable Productions, einer Event-Produktionsfirma, die unter anderem auch bei diversen Olympischen Spielen beteiligt war.

Digital aufbereitet wird die Spielanalyse von Reality Check Systems (RCS) und ihrer Launchpad Touchscreen Sports Graphic Solution. RCS entwickelt Grafiklösungen mit Analyseanbindung und ist bei Sender wie Eurosport, BBC, Dazn, CBS Sports, eSports-Produzenten und auch bei der Bundesliga im Einsatz. Letztere setzt Lösungen von RCS in der internationalen Verwertung der Bundesliga ein.

Ein zentraler Bestandteil des Show-Konzepts von»The Kick Off with Coral« ist RCS Launchpad, ein interaktiver Touchscreen. In jeder Folge nutzen die Twitter-Fußball-Experten True Geordie und McKenna Launchpad, um detaillierte Analysen von Spielformationen über Spieler-Performance bis hin zu möglichen Einflüssen auf den Spielverlauf und die Wettergebnisse abzuliefern.

Launchpad wird auf einem kleinen Desktop-Touchscreen installiert, den die Moderatoren bequem von ihrem Sofa aus bedienen können. Die Analyse-Software arbeitet mit Statistikdaten von Opta und erlaubt auf dieser Basis eine detaillierte Analyse. Mit der intuitiven Kontrollfunktionen können sie leicht zwischen Liveübertragungen von ihrer Show, Vollformatgrafiken sowie Grafiken mit kleinen integrierten Livestreams-Boxen hin und her schalten. Das System wurde als Teil eines Saisonvertrags installiert, soll aber auch in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung der Youtube-Serie spielen.

»Mit Launchpad können wir dem True Geordie Youtube-Publikum professionelle und qualitativ hochwertige Expertenmeinungen anbieten, die auf Statistiken beruhen. Eine professionelle Analyse, die eigentlich Sky oder Match of the Day vorbehalten ist. Die Youtube-Zuschauer lieben das«, sagt Pete Gibbons, Creative Director von Formidable Productions. »Launchpad lässt sich problemlos in unsere Blackmagic Mischer-Hardware integrieren, und die Opta-Statistiken sehen durch das tolle Design von RCS fantastisch aus. Durch diese Funktionalität können die Moderatoren ihr Wissen präsentieren und ihre Meinungen live belegen.«

Launchpad: Background

Launchpad ist eine Echtzeit Grafik- und Analysellösung auf Touchscreen-Basis, die mit der RCS-Cloudlösung Foundation arbeitet, die wiederum Statistikdaten von Opta bezieht, diese analysiert, grafisch aufbereitet und auf dem Touchscreen zur Verfügung stellt. Launchpad ist in allen Sprachen verfügbar, das System ist handlich und mobil. Es ist bei führenden Sendern und Ligen im Einsatz, etwa bei BBC Sports, Univision Deportes, beIN Sports, SBS Discovery, Eurosport und MBC Sports.