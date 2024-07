Bridge Technologies verbessert MicroBursting-Analyse

Analytik zur Identifizierung von unerwünschtem Netzwerkverhalten bei IP-Broadcast-Übertragungen.

Bridge Technologies hat die Microbitrate-Analyse, die in die Überwachungslösungen VB330, VB220 und VB120 sowie NOMAD integriert ist, weiter verbessert. Diese proprietäre Funktion bietet einen sehr guten Einblick in die Netzwerkleistung und ist aus der Sicht des Herstellers für Broadcaster, die in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt eine überragende Quality of Service (QoS) und Quality of Experience (QoE) aufrechterhalten wollen, unerlässlich.

Herkömmliche Instrumente zur Messung des Netzwerkverkehrs stützen sich bei der Bewertung der Netzwerkleistung häufig auf Durchschnittswerte innerhalb einer Sekunde. In der Realität ist ein Netzwerk jedoch »Microbursts« ausgesetzt, einem Phänomen, bei dem Datenpakete in schnellen, übergroßen Bursts übertragen werden. Obwohl es sich dabei nur um kurzzeitige Schwankungen handelt, können sie die Puffer des Netzwerkstapels überfüllen und die Übertragungsqualität beeinträchtigen. So kann eine sekundengenaue Anzeige der Netzleistung darauf hindeuten, dass – im Durchschnitt – alles innerhalb der Parameter liegt, während in Wirklichkeit die Übertragung von Jitter und verlorenen Paketen betroffen ist. In einem Netz mit einer durchschnittlichen Übertragungsrate von vier Gigabit pro Sekunde können im Mikrosekundenbereich Spitzenwerte von bis zu 25 Gigabit auftreten.

Indem dieses Problem auf Mikrosekundenebene angegangen wird, hilft die Microbitrate-Funktion von Bridge Technologies den Technikern, die genauen Momente und Ursachen von Microbursts zu ermitteln, was eine sofortige und effektive Fehlersuche erleichtert. Während die Kernfunktionalität der Microbitrate-Analyse von Bridge Technologies seit über sechs Jahren in die IP-Sonden integriert ist, wird sie mit jeder neuen Version kontinuierlich weiterentwickelt und bietet immer intuitivere und detailliertere Visualisierungen von Spitzen und Tiefpunkten im Netzwerkverkehr. Mit der Möglichkeit, die Zeit, in der die Messung durchgeführt wird, individuell einzustellen, bietet keine andere Broadcast-Sonde auf dem Markt ein solches Maß an Detailgenauigkeit und benutzerfreundlicher Darstellung.

»Die Möglichkeit, Microbursts zu überwachen und zu analysieren, ist für Provider, die mit IP-Übertragungen arbeiten, unverzichtbar«, so Simen Frostad, Vorsitzender von Bridge Technologies. »Mit unserer Version 6.3 haben wir unsere MicroBursting-Analysen weiter verbessert, so dass die Anwender in der Lage sind, die höchsten Standards für die Verteilungsqualität aufrechtzuerhalten und eine nahtlose Übertragung und ein optimales Zuschauererlebnis zu gewährleisten.«