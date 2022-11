Messgerät von Bridge Technologies für die Überwachung und Analyse

VB440 von Bridge Technologies ermöglicht Produktionsteams die kontinuierliche Überwachung des Medientransports in IP-Netzwerken.

Das Messgerät VB440 von Bridge Technologies ist eine Lösung für die Überwachung und Analyse von Big Data im Medienverkehr, wie er in SMPTE 2110 und SMPTE 2022-6 für Rundfunknetze, Produktionsstudios, Headends und Übertragungswagen definiert ist.

VB440 ermöglicht Produktionsteams dabei die kontinuierliche Überwachung aller Ebenen des Medientransports in einem IP-Netzwerk und erleichtert die schnelle Behebung potenzieller Probleme. Damit kann die »Quality of Service« (QoS) maximiert werden. So nutzt etwa der Ü-Wagen-Dienstleister All Mobile Video (AMV) in den USA das Messgerät VB440.

Paul Butkiewicz, Technical Supervisor bei AMV, sagte: »Die VB440-Probe ist zu einem unverzichtbaren Werkzeug im Fahrzeug vor und während jeder Live-Produktion geworden. Wir verwenden das Gerät, um alle Devices zu überprüfen und Probleme zu lösen: in beiden Redundanzschichten zu vergleichen, um die Integrität der Geräte, QSFP und des Signalflusses zu gewährleisten — sowohl bevor der Truck unsere Halle verlässt, als auch während der Live-Produktion.« Er fährt fort: »Da wir mit dem Eclipse hochkarätige Veranstaltungen abdecken, ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir über Benachrichtigungen und Alarme informiert werden, wenn bei einer unserer Quellen und Remote-Feeds Fehler auftreten. Wir sind wirklich beeindruckt von der einfachen Integration des VB440 und davon, wie nahtlos es in unserer NMOS-Umgebung funktioniert hat.«

Die Analyse des IP-Paketverhaltens in Echtzeit ist eine essenzielle Anforderung im Umgang mit modernen Infrastrukturen, die unkomprimiertes ST2110-Video und -Audio transportieren. Mit Schnittstellengeschwindigkeiten von bis zu 100 Gigabit auf zwei Interfaces werden selbst die größten Mediennetzwerke mit der Analyse von SD, HD, HD HDR, 4K, 4K HDR und 8K unterstützt. Die ST2022-7-Redundanz wird ebenfalls überwacht und analysiert, wenn sie sowohl mit primären als auch sekundären Netzwerken verbunden ist, erläutert der Hersteller.

PTP wird mit ST2059-2-Taktanalyse, Erkennung und Auflistung von Taktquellen sowie Taktgenauigkeit und -klasse angezeigt und ermöglicht die Fehlersuche und kontinuierliche Überwachung dieser kritischen Infrastruktur in einem Produktionsnetzwerk — einschließlich genauer Pfadverzögerung für einzelne Datenströme. Die aktuellste Software-Version ermöglicht nicht nur die Überwachung von JPEG-XS, sondern darüber hinaus auch noch die Generierung von bis zu fünf Testsignalen, die in das IP-Netz eingespeist werden können.

Vertriebspartner von Bridge Technologies ist SHM Broadcast.

